Каток в Губкине Белгородской области начали строить до окончания торгов

Странная ситуация произошла с будущим ледовым катком в Губкине. Его уже начали строить, хотя заявки по госзакупке подавались до 18 августа. То есть к работам приступили ещё до окончания торгов. Установка катка входит в закупку на капремонт парка аттракционов.