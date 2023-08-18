Каток в Губкине Белгородской области начали строить до окончания торгов

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Странная ситуация произошла с будущим ледовым катком в Губкине. Его уже начали строить, хотя заявки по госзакупке подавались до 18 августа. То есть к работам приступили ещё до окончания торгов. Установка катка входит в закупку на капремонт парка аттракционов.
Уличный ледовый каток в городе должны установить к новогодним праздникам, рассказал ранее глава горокруга Михаил Лобазнов на своей странице в соцсети. По информации чиновника, каток появится в парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град». Как пишет глава муниципалитета, к работам уже приступили — подрядная организация занимается планировкой земляной поверхности.
Интересно, что госзакупка на капитальный ремонт парка «Чудо-Юдо-Град» появилась 10 августа, а заявки принимались до 18-го числа. И о каком начале работ пишет Лобазнов, неясно, пишет издание.