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Каток в Губкине Белгородской области начали строить до окончания торгов

Каток в Губкине Белгородской области начали строить до окончания торгов

18 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
Речь идёт о ледовом катке в парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град». Заявки принимались до 18 августа, но работами по неизвестной причине занялись раньше. Внимание на ситуацию обратил «Фонарь».

Странная ситуация произошла с будущим ледовым катком в Губкине. Его уже начали строить, хотя заявки по госзакупке подавались до 18 августа. То есть к работам приступили ещё до окончания торгов. Установка катка входит в закупку на капремонт парка аттракционов.

Уличный ледовый каток в городе должны установить к новогодним праздникам, рассказал ранее глава горокруга Михаил Лобазнов на своей странице в соцсети. По информации чиновника, каток появится в парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град». Как пишет глава муниципалитета, к работам уже приступили — подрядная организация занимается планировкой земляной поверхности.

Интересно, что госзакупка на капитальный ремонт парка «Чудо-Юдо-Град» появилась 10 августа, а заявки принимались до 18-го числа. И о каком начале работ пишет Лобазнов, неясно, пишет издание.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Михаил Лобазнов#Город#Каток#Госзакупки#Парк аттракционов#Новогодние праздники#Ледовый каток
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