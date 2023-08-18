Как троечникам попасть в «Бригантину Белогорья»?

По словам главы региона, пока наш регион обстреливают ВСУ, в белгородский лагерь в Крыму будут ездить дети из приграничных районов. Отдыхать на побережье Чёрного моря они будут в течение всего учебного года. Но и у других детей есть шанс попасть в Крым.