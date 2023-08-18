Как троечникам попасть в «Бригантину Белогорья»?

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По словам главы региона, пока наш регион обстреливают ВСУ, в белгородский лагерь в Крыму будут ездить дети из приграничных районов. Отдыхать на побережье Чёрного моря они будут в течение всего учебного года. Но и у других детей есть шанс попасть в Крым.
Не совсем правильно будет, если поедут только отличники, я с этим категорически не согласен, потому что зачастую (чтобы дети, самое главное, не слышали) по жизни троечники успешнее, чем отличники. То есть у него может быть не всё хорошо с русским и математикой, но у него всё хорошо с руками. И «делатели» нам важны не меньше, чем «придумыватели».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В течение года в «Бригантине Белогорья» будут отдыхать до 800 человек в смену.
Напомним, сегодня на фестивале «Таврида» губернатор Белгородской области вновь раздавал бургеры. А помогал ему в этом министр образования региона Андрей Милёхин. Фестиваль стартовал в Судаке 17 августа.