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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Вячеслав Гладков рассказал об отборе детей в «Бригантину Белогорья»

Как троечникам попасть в «Бригантину Белогорья»?

18 августа 2023, 16:05
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал об отборе детей в «Бригантину Белогорья»

18 августа на фестивале «Таврида» в Крыму губернатор Белгородской области рассказал об отборе детей, которые имеют право отдохнуть в лагере «Бригантина Белогорья». И в список попали не только отличники и жители приграничья.
Сюжет
Дети

По словам главы региона, пока наш регион обстреливают ВСУ, в белгородский лагерь в Крыму будут ездить дети из приграничных районов. Отдыхать на побережье Чёрного моря они будут в течение всего учебного года. Но и у других детей есть шанс попасть в Крым.

Не совсем правильно будет, если поедут только отличники, я с этим категорически не согласен, потому что зачастую (чтобы дети, самое главное, не слышали) по жизни троечники успешнее, чем отличники. То есть у него может быть не всё хорошо с русским и математикой, но у него всё хорошо с руками. И «делатели» нам важны не меньше, чем «придумыватели».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В течение года в «Бригантине Белогорья» будут отдыхать до 800 человек в смену.

Напомним, сегодня на фестивале «Таврида» губернатор Белгородской области вновь раздавал бургеры. А помогал ему в этом министр образования региона Андрей Милёхин. Фестиваль стартовал в Судаке 17 августа.

Губернатор Белгородской области Гладков вновь был на раздаче бургеров в Крыму: видео
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Бригантина Белогорья#Детский лагерь#Оценки#Дети#Общество#Крым
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