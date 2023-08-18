Из-за аномальной жары в Белгородской области объявили штормовое предупреждение

В Белгороде в субботу, 19 августа, тоже будет жарко. По прогнозу Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +32 °С. Такая же температура ожидается и в воскресенье, 20 августа. Но в этом случае жару может разбавить небольшой дождь.