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МЧС объявило штормовое предупреждение в Белгородской области

Из-за аномальной жары в Белгородской области объявили штормовое предупреждение

18 августа 2023, 10:00
Фото: 1MI

МЧС объявило штормовое предупреждение в Белгородской области

Спасатели предупреждают, что 19 августа в регионе столбик термометра может подняться до +36 °С. В Белгороде температура будет немного ниже, но тем не менее погода ожидается очень жаркой.
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Погода

На Белгородскую область надвигается сильнейшая жара. 19 августа столбик термометра может подняться до +35…+36 °С. Такая температура ожидается во второй половине дня. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Белгороде в субботу, 19 августа, тоже будет жарко. По прогнозу Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +32 °С. Такая же температура ожидается и в воскресенье, 20 августа. Но в этом случае жару может разбавить небольшой дождь.

Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в период сильной жары, особенно с 11:00 до 17:00. Если выйти на улицу всё же нужно, выбирайте лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей, не забудьте головной убор. Рекомендуется брать с собой воду.

О том, что в Белгородской области в августе ожидается экстремальная жара, ранее доложили и президенту Владимиру Путину.

Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области
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#Штормовое предупреждение#Аномальная жара#Жара#Погода#Прогноз погоды#Гидрометцентр#Белгородская область#Белгород#МЧС#Инна Рогова
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