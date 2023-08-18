Из-за аномальной жары в Белгородской области объявили штормовое предупреждение

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На Белгородскую область надвигается сильнейшая жара. 19 августа столбик термометра может подняться до +35…+36 °С. Такая температура ожидается во второй половине дня. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Белгороде в субботу, 19 августа, тоже будет жарко. По прогнозу Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +32 °С. Такая же температура ожидается и в воскресенье, 20 августа. Но в этом случае жару может разбавить небольшой дождь.
Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в период сильной жары, особенно с 11:00 до 17:00. Если выйти на улицу всё же нужно, выбирайте лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей, не забудьте головной убор. Рекомендуется брать с собой воду.
О том, что в Белгородской области в августе ожидается экстремальная жара, ранее доложили и президенту Владимиру Путину.