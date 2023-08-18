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Гостями международной премии «Кардо» на Ставрополье стали представители 20 стран

Гостями международной премии «Кардо» на Ставрополье стали представители 20 стран

18 августа 2023, 17:35
Фото: Управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо», не имеющий аналогов в мире, привлек в Ставрополь участников из более чем 80 регионов России и представителей 20 государств с трех материков.

В число конкурсантов и судей «Кардо» включили более 50 граждан из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».

По мнению губернатора Владимира Владимирова, сейчас молодые люди со всего мира общаются на едином языке, несмотря на санкции. Современную молодежь объединяют творчество, дух спортивных состязаний, возможности покорения новых вершин. Организованный в Ставропольском крае конкурс подтверждает это. Объединение молодежи способно раздвинуть стены, которые сейчас пытаются искусственно возвести вокруг России. Владимиров подчеркнул важность молодежной инициативы и пообещал поддержку всем, кто в нашем мире является проводником таланта, мастерства и новых творческих идей.

«Кардо» — первая премия, не имеющая аналогов в мире, она нацелена на развитие и поддержку уличной культуры и спорта. В этом году она проходит в шестой по счету раз. На гранд-финале конкурса в Ставрополе станут известны имена победителей в 10 категориях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Помимо этого, конкурсанты смогут поучаствовать в работе образовательных и альтернативных площадок.

Программа «Кардо» на Ставрополье будет проходить до 20 августа.

Оказание поддержки в организации международного конкурса уличной культуры и спорта ведется в том числе при участии региональной государственной программы «Молодежная политика».

Стоит отметить, что 17 августа на главной площади Ставрополя прошла церемония открытия. Ведущей частью концерта-открытия стало выступление артистов новейших направлений. Танцоры демонстрировали публике современные танцевальные мотивы под динамичные и лирические биты. На верхней сцене зажигали артисты, а на нижней свои трюки показывали участники премии. Молодые участники выезжали к зрителям на мощных маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».

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