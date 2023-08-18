Гостями международной премии «Кардо» на Ставрополье стали представители 20 стран

«Кардо» — первая премия, не имеющая аналогов в мире, она нацелена на развитие и поддержку уличной культуры и спорта. В этом году она проходит в шестой по счету раз. На гранд-финале конкурса в Ставрополе станут известны имена победителей в 10 категориях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Помимо этого, конкурсанты смогут поучаствовать в работе образовательных и альтернативных площадок.