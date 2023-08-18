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Мирослав Ромащенко

Экс-тренер белгородского «Салюта» перешёл в «Ахмат»

18 августа 2023, 14:26
Фото: сайт РФК «Ахмат»
Мирослав Ромащенко
Ранее отстранённый от работы в белгородском клубе Мирослав Ромащенко стал новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе грозненской команды.
Сюжет
Футбол

Бывший тренер белгородского «Салюта» Мирослав Ромащенко, отстранённый от работы в 2010 году, стал новым главным тренером РФК «Ахмат». С ним подписали контракт, рассчитанный на три года.

Ранее Ромащенко уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом экс-главного тренера Станислава Черчесова.

На пост главного тренера в Белгороде Ромащенко назначили в конце 2009 года. Однако уже в мае 2010 года его отстранили от работы.

Напомним, на днях белгородский «Салют» сыграл вничью с московским «Чертаново». Матч проходил 12 августа. Белгородцы принимали москвичей на домашнем поле. Игра третьего тура второй лиги сезона 2023-2024 завершилась счётом 0:0. Добавим, что «Салют» занимал 9-ю строчку в турнирной таблице второй лиги А группы «Серебро».

Главный тренер ФК «Салют» отстранён от работы
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мирослав Ромащенко#Спорт#Салют#Ахмат#Тренер#Футбол
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