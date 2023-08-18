Экс-тренер белгородского «Салюта» перешёл в «Ахмат»

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Бывший тренер белгородского «Салюта» Мирослав Ромащенко, отстранённый от работы в 2010 году, стал новым главным тренером РФК «Ахмат». С ним подписали контракт, рассчитанный на три года.
Ранее Ромащенко уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом экс-главного тренера Станислава Черчесова.
На пост главного тренера в Белгороде Ромащенко назначили в конце 2009 года. Однако уже в мае 2010 года его отстранили от работы.
Напомним, на днях белгородский «Салют» сыграл вничью с московским «Чертаново». Матч проходил 12 августа. Белгородцы принимали москвичей на домашнем поле. Игра третьего тура второй лиги сезона 2023-2024 завершилась счётом 0:0. Добавим, что «Салют» занимал 9-ю строчку в турнирной таблице второй лиги А группы «Серебро».