Что будет с лекарствами для белгородцев с сентября: объясняет специалист

Предстоящие изменения, как рассказала Лариса Лапшина, в основном коснутся сотрудников аптечных учреждений. Каждое лекарственное средство имеет специальную маркировку на своей упаковке, при помощи которой данные о движении препарата отслеживаются и передаются в специальную систему мониторинга движений лекарственных препаратов. По новым правилам сотрудник аптеки дополнительно будет обязан отправить в систему необходимые данные предоставленного им рецепта. А именно: номер, серия, дата рецепта.