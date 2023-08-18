Что будет с лекарствами для белгородцев с сентября: объясняет специалист

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Предстоящие изменения, как рассказала Лариса Лапшина, в основном коснутся сотрудников аптечных учреждений. Каждое лекарственное средство имеет специальную маркировку на своей упаковке, при помощи которой данные о движении препарата отслеживаются и передаются в специальную систему мониторинга движений лекарственных препаратов. По новым правилам сотрудник аптеки дополнительно будет обязан отправить в систему необходимые данные предоставленного им рецепта. А именно: номер, серия, дата рецепта.
Это касается исключительно препаратов строгого учета. Данная категория состоит из 3 основных групп:
— психотропные, наркотические, сильнодействующие препараты, а также ядовитые вещества (т.е. находящиеся на предметно-количественном учете);
— препараты, отпускаемые льготным категориям граждан;
— лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам при дистанционной торговле.
На данный момент рецепты выписываются по старой схеме, без изменений. Сроки действия рецептов также остаются теми же. Рецепты остаются на руках пациента.
«Для обычных граждан всё остается в прежнем режиме. Ничего не меняется. В любой аптеке обратившийся пациент может так же приобрести лекарственный препарат, который ему нужен», — заверила Лапшина.
Рецептурный бланк (форма N 107-1/у) для препаратов, которые не включены в указанные перечни, как и раньше, может включать в себя до трёх наименований лекарственных средств, и срок действия такого бланка — до 1 года.
Срок действия рецепта для льготной категории граждан (форма N 148-1/у-04 (л)) — 15, 30 и 90 дней.
Для препаратов, находящихся на предметно-количественном учете (N 148-1/у-88) — от 15 дней, а также до 5 лет хранения в аптеке.
Как прокомментировала специалист, изменения не добавили ничего нового в систему отпуска лекарств в той части, которая касается пациентов. Обычные препараты можно будет покупать в привычном режиме.