Будут ли кормить в школах Белгорода в новом учебном году?

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Вопрос прозвучал на родительском собрании в лицее №32. Градоначальника спросили, будут ли кормить детей в школах Белгорода при таком плотном поточном обучении?
Все обучающиеся будут обеспечены горячим питанием вне зависимости от потока, в котором они будут обучаться.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в этом году у каждой школы Белгородской области будет свой план обучения. Они могут работать очно, совмещать очный и дистанционный форматы, а также изучать очно отдельные выбранные предметы. Школы в 20-километровой зоне от границы останутся на дистанте.