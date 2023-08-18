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Школьников Белгорода обеспечат горячим питанием в новом учебном году

Будут ли кормить в школах Белгорода в новом учебном году?

18 августа 2023, 17:44
Фото: Midjourney

Школьников Белгорода обеспечат горячим питанием в новом учебном году

18 августа в ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на злободневный вопрос родителей о питании школьников в новом учебном году.
Сюжет
Школы

Вопрос прозвучал на родительском собрании в лицее №32. Градоначальника спросили, будут ли кормить детей в школах Белгорода при таком плотном поточном обучении?

Все обучающиеся будут обеспечены горячим питанием вне зависимости от потока, в котором они будут обучаться.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в этом году у каждой школы Белгородской области будет свой план обучения. Они могут работать очно, совмещать очный и дистанционный форматы, а также изучать очно отдельные выбранные предметы. Школы в 20-километровой зоне от границы останутся на дистанте.

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#Артем Черненко#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Школы#Общество#Школьное питание#Очное обучение
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