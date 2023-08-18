Гладков сообщил о закупке новых автобусов для Белгородской области

Транспорт разделят между шестью муниципалитетами. Так, Яковлевский горокруг получит 11 автобусов большого класса, три — среднего и два — малого. Губкинскому горокругу достанутся по шесть автобусов среднего и малого классов. Помимо этого, транспорт получат Грайворонский горокруг, Вейделевский, Волоконовский и Красненский районы.