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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Белгородской области одобрили кредит в 353,6 млн на покупку автобусов

Гладков сообщил о закупке новых автобусов для Белгородской области

18 августа 2023, 09:45
Фото: 1MI

Белгородской области одобрили кредит в 353,6 млн на покупку автобусов

42 автобуса разделят между шестью муниципалитетами. 353,6 млн рублей — это вторая часть казначейского кредита. За счёт первой подвижной состав обновят в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке, напоминает областное правительство.

Белгородская область закупит ещё 42 автобуса. Это транспорт большого (11), среднего (15) и малого (16) классов.

На закупку уйдёт 353,6 млн рублей. Указанная сумма — вторая часть казначейского кредита, который одобрили региону.

Транспорт разделят между шестью муниципалитетами. Так, Яковлевский горокруг получит 11 автобусов большого класса, три — среднего и два — малого. Губкинскому горокругу достанутся по шесть автобусов среднего и малого классов. Помимо этого, транспорт получат Грайворонский горокруг, Вейделевский, Волоконовский и Красненский районы.

Как только они [автобусы — прим. ред.] поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов — жители окрестных сёл и городов — почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта.
Вячеслав Гладков

Ранее Белгородской области одобрили казначейский кредит суммой 600 млн рублей. На эти деньги планировалось обновить парк общественного транспорта в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке. Всего должны закупить 47 автобусов.

Гладков: Белгородская область получит 600 млн рублей на покупку 47 автобусов
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