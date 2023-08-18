Гладков сообщил о закупке новых автобусов для Белгородской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Белгородская область закупит ещё 42 автобуса. Это транспорт большого (11), среднего (15) и малого (16) классов.
На закупку уйдёт 353,6 млн рублей. Указанная сумма — вторая часть казначейского кредита, который одобрили региону.
Транспорт разделят между шестью муниципалитетами. Так, Яковлевский горокруг получит 11 автобусов большого класса, три — среднего и два — малого. Губкинскому горокругу достанутся по шесть автобусов среднего и малого классов. Помимо этого, транспорт получат Грайворонский горокруг, Вейделевский, Волоконовский и Красненский районы.
Как только они [автобусы — прим. ред.] поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов — жители окрестных сёл и городов — почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта.
Вячеслав Гладков
Ранее Белгородской области одобрили казначейский кредит суммой 600 млн рублей. На эти деньги планировалось обновить парк общественного транспорта в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке. Всего должны закупить 47 автобусов.