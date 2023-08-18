Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Белгород вошёл в топ-10 российских городов с наиболее высокой средней зарплатой у учителей. В среднем школьные педагоги зарабатывают 51,8 тыс. рублей — это лучший показатель Центрального Черноземья. Другие города макрорегиона в десятку не вошли.
Наиболее высокую зарплату предлагают учителям в Москве и Сургуте — 74 тыс. и 62,1 тыс. рублей соответственно. Также в десятке оказались Калуга, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Тюмень, Саратов и Новосибирск.
Ранее сообщалось, что Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах. Обгоняют регион только Москва и Московская область
Напомним, с 1 января 2023 года зарплата учителей в области выросла на 5,5%. Средняя з/п в январе–марте составляла 48 тыс. рублей, а с учётом классного руководства — 51,2 тыс. рублей.