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Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей

Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей

18 августа 2023, 09:02
Фото: 1MI
В среднем педагоги в школах областного центра получают 51,8 тыс. рублей. Это лучший показатель среди городов Центрального Черноземья. Об этом пишут «Известия».

Белгород вошёл в топ-10 российских городов с наиболее высокой средней зарплатой у учителей. В среднем школьные педагоги зарабатывают 51,8 тыс. рублей — это лучший показатель Центрального Черноземья. Другие города макрорегиона в десятку не вошли.

Наиболее высокую зарплату предлагают учителям в Москве и Сургуте — 74 тыс. и 62,1 тыс. рублей соответственно. Также в десятке оказались Калуга, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Тюмень, Саратов и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах. Обгоняют регион только Москва и Московская область

Напомним, с 1 января 2023 года зарплата учителей в области выросла на 5,5%. Средняя з/п в январе–марте составляла 48 тыс. рублей, а с учётом классного руководства — 51,2 тыс. рублей.

На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Зарплата#Образование#Учителя#Центральное черноземье#Москва
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