Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей

Белгород вошёл в топ-10 российских городов с наиболее высокой средней зарплатой у учителей. В среднем школьные педагоги зарабатывают 51,8 тыс. рублей — это лучший показатель Центрального Черноземья. Другие города макрорегиона в десятку не вошли.