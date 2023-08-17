Выплаты к школе, оклады чиновников и заросший амброзией Белгород: итоги дня

В Белгородской области утвердили порядок выплаты 15 тысяч рублей к учебному году. Мера поддержки положена семьям военнослужащих, заключивших контракты после 24 февраля 2022 года, семьям добровольцев и мобилизованных. Участник СВО при этом должен быть гражданином РФ и проживать на территории региона.