Выплаты к школе, оклады чиновников и заросший амброзией Белгород: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области утвердили порядок выплаты 15 тысяч рублей к учебному году. Мера поддержки положена семьям военнослужащих, заключивших контракты после 24 февраля 2022 года, семьям добровольцев и мобилизованных. Участник СВО при этом должен быть гражданином РФ и проживать на территории региона.
В постановлении областного правительства указано, что в 2023 году минсоцзащиты может осуществлять выплаты в беззаявительном порядке. С 1 января следующего года для получения выплат уже придётся подавать соответствующее заявление.
Белгородцам для получения выплат необходимо подтвердить участие родителя в СВО. Деньги направят законному представителю ребёнка участника спецоперации.
Кроме того, для получения выплат необходимо предъявить паспорт, подтверждение проживания на территории региона, документ с реквизитами счёта, свидетельство о рождении ребёнка, справку из школы, подтверждение участия родителя в СВО.
Заявление на получение выплат будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. Это касается тех случаев, когда заявление подаётся после 1 января 2024 года.
Некоторым белгородцам в выплатах могут отказать.
В белгородском правительстве повысят оклады чиновников — в 1,055 раза. Изменения закрепили в постановлении областного правительства, действовать он начнут с 1 октября 2023 года.
Как следует из документа, должностной оклад министров в сфере здравоохранения, соцзащиты, финансов, цифрового развития повысится до 30,8 тыс. рублей. Министры в сфере общественных коммуникаций, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, экономразвития получат оклады в размере 26,4 тыс. рублей. Оклад руководителя аппарата областной думы составит 28,6 тыс. рублей.
Помощнику мирового судьи назначат оклад в размере 10,6 тыс. рублей. Для заместителей начальника отдела в аппарате облдумы, министерств и различных ведомств оклад будет равняться 13,1 тыс. рублей.
Белгород зарастает опасным аллергеном — амброзией. Растение буквально захватило городские клумбы и улицы.
Горожане уже неоднократно жаловались на проблему. Встретить опасную зелень можно в Центральном парке, на улицах Славянской и Вокзальной, а также на Народном бульваре. Амброзию увидели возле жилых домов и детских площадок.
Одна из горожанок обратилась в управление Россельхознадзора. Специалисты выехали на место. Рабочие скашивали траву на участке, но этого мало — сорняк перекинулся даже на овраг, где жители выгуливают собак.
В ведомстве подтвердили, что растение разрослось как никогда ранее. Это связывают с жаркой и влажной погодой.