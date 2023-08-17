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Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:06

Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта пешеходного моста в Ивне

Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта пешеходного моста в Ивне

17 августа 2023, 14:04
Фото: соцсети Игоря Щепина
Торжественное открытие объекта запланировано на 18 августа.

В Ивне завершился ремонт пешеходного моста через пруд в центре посёлка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день вместо старого опасного мостового сооружения мы имеем очень удобный и современный пешеходный мост, который станет радостью и украшением для всех жителей и гостей посёлка.
Вячеслав Гладков

Глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин отметил, что торжественное открытие моста состоится 18 августа в 15:00. Церемония пройдёт со стороны переулка Набережный. Известно, что прибрежную территорию привели в порядок — убрали камыш, поросли и мусор.

Также сообщалось, что на территории обустроят смотровую площадку, установят МАФы, видеонаблюдение и с двух сторон озеленят набережную.

Отметим, что новый пешеходно-прогулочный мост обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и горсреда».

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#Алина Харина#Мост#Ремонт#Нацпроект#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Ивня#Вячеслав Гладков#Игорь Щепин#Касается каждого
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