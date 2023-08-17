Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта пешеходного моста в Ивне

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Ивне завершился ремонт пешеходного моста через пруд в центре посёлка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На сегодняшний день вместо старого опасного мостового сооружения мы имеем очень удобный и современный пешеходный мост, который станет радостью и украшением для всех жителей и гостей посёлка.
Вячеслав Гладков
Глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин отметил, что торжественное открытие моста состоится 18 августа в 15:00. Церемония пройдёт со стороны переулка Набережный. Известно, что прибрежную территорию привели в порядок — убрали камыш, поросли и мусор.
Также сообщалось, что на территории обустроят смотровую площадку, установят МАФы, видеонаблюдение и с двух сторон озеленят набережную.
Отметим, что новый пешеходно-прогулочный мост обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и горсреда».