Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта пешеходного моста в Ивне

Глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин отметил, что торжественное открытие моста состоится 18 августа в 15:00. Церемония пройдёт со стороны переулка Набережный. Известно, что прибрежную территорию привели в порядок — убрали камыш, поросли и мусор.