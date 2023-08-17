Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгородской области детям участников спецоперации ежегодно будут выплачивать по 15 тыс. рублей к началу учебного года. Мера поддержки доступна семьям военнослужащих, которые заключили контракты не ранее 24 февраля 2022 года. Однако выплаты доступны ещё семьям добровольцев и мобилизованных. Участвующий в СВО родитель школьника должен быть гражданином РФ и проживать на территории Белгородской области.
В 2023 году минсоцзащиты может осуществлять выплаты в беззаявительном порядке. В этом случае персональные данные граждан должны находиться в программном комплексе АС «Адресная социальная помощь». Если этих данных нет, то необходимо подавать заявление. С 1 января 2024 года выплаты начнут осуществлять в заявительном порядке.
Для того, чтобы получать выплату, белгородцам необходимо подтвердить участие родителя в СВО. Причём эти сведения жители региона вправе предоставлять и самостоятельно. Деньги будут направлять законному представителю детей участников спецоперации.
Если персональных данных нет в вышеуказанной АС, то необходимо подавать заявление по месту проживания или через «Госуслуги». Нужно предоставить паспорт, подтверждение проживания на территории региона (ребёнка и военнослужащего). Если документы подаются через представителя, то нужно подтвердить эти полномочия.
Также необходимо иметь документ с реквизитами счёта, свидетельство о рождении ребёнка, справку из школы, подтверждение участия родителя в СВО. В случае гибели военнослужащего нужно предоставить соответствующую справку. Подать можно как оригиналы документов, так и заверенные копии.
С 1 января следующего года заявление на получение выплаты необходимо подавать до 10 августа. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
Отказать в выплатах белгородцам могут из-за несоответствия документов требованиям, смерти детей, нахождения ребёнка на гособеспечении, проживания ребёнка в другом регионе, отсутствия сведений об участии в спецоперации или из-за расторжения контракта по неуважительным причинам. Основанием для отказа также является получение ежегодной выплаты в 15 тыс. рублей на приобретение школьной и спортивной формы для детей погибших военнослужащих.
Как следует из документа, мера поддержки не учитывается при определении материального положения — то есть не влияет на получение иных мер соцподдержки. Постановление правительства региона вступило в силу 14 августа.