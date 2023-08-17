Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году

В Белгородской области детям участников спецоперации ежегодно будут выплачивать по 15 тыс. рублей к началу учебного года. Мера поддержки доступна семьям военнослужащих, которые заключили контракты не ранее 24 февраля 2022 года. Однако выплаты доступны ещё семьям добровольцев и мобилизованных. Участвующий в СВО родитель школьника должен быть гражданином РФ и проживать на территории Белгородской области.