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Студенты белгородского аграрного университета выйдут на очное обучение

Очно или нет? В белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах

17 августа 2023, 12:39
Фото: 1MI

Студенты белгородского аграрного университета выйдут на очное обучение

Стал известен формат обучения в ещё одном вузе региона. С 1 сентября студенты БелГАУ им. Горина выйдут на очное обучение, сообщил замгубернатора Андрей Милёхин.

Стало известно, в каком формате будут обучаться студенты Белгородского аграрного университета. В БелГАУ им. Горина, как и в БелГУ, с 1 сентября начнётся очное обучение. Об этом рассказал министр образования региона Андрей Милёхин после соответствующего вопроса в комментариях.

Белгородка поинтересовалась, когда ожидать приказа по формату учёбы в текущем учебном году. По её словам, многим студентам придётся приезжать из других регионов.

«Когда будет приказ по формату учёбы в этом году? Особенно интересует БелГАУ, так как у нас близкое расположение к границе, нам не ясна наша дальнейшая судьба. Многие наши студенты приезжают из дальних регионов и хотелось бы знать, стоит ехать или же нет», — написала женщина.

Ей ответил замгубернатора и заявил, что учиться студенты будут очно.

Учебный процесс в образовательных организациях высшего образования в приграничных районах Белгородской области, в том числе в Белгородском ГАУ имени В. Я. Горина, с 1 сентября 2023 года будет организован в очном формате.
Андрей Милёхин, замгубернатора, министр образования Белгородской области

Ранее сообщалось, что БелГУ готовится к возобновлению очного обучения. Лекции при этом студенты всё ещё смогут посещать и в онлайн-режиме. Практические занятия собираются проводить очно.

Спустя несколько дней стало известно, что студенты НИУ «БелГУ» обратились к губернатору с возмущениями. По их словам, им не дают подписать заявление на дистанционное обучение.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Очное обучение#Университет#Образование#Учебный процесс#Высшее образование#Белгау#Аграрный университет#Майский#Андрей Милёхин
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