Очно или нет? В белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах

«Когда будет приказ по формату учёбы в этом году? Особенно интересует БелГАУ, так как у нас близкое расположение к границе, нам не ясна наша дальнейшая судьба. Многие наши студенты приезжают из дальних регионов и хотелось бы знать, стоит ехать или же нет», — написала женщина.