Очно или нет? В белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Стало известно, в каком формате будут обучаться студенты Белгородского аграрного университета. В БелГАУ им. Горина, как и в БелГУ, с 1 сентября начнётся очное обучение. Об этом рассказал министр образования региона Андрей Милёхин после соответствующего вопроса в комментариях.
Белгородка поинтересовалась, когда ожидать приказа по формату учёбы в текущем учебном году. По её словам, многим студентам придётся приезжать из других регионов.
«Когда будет приказ по формату учёбы в этом году? Особенно интересует БелГАУ, так как у нас близкое расположение к границе, нам не ясна наша дальнейшая судьба. Многие наши студенты приезжают из дальних регионов и хотелось бы знать, стоит ехать или же нет», — написала женщина.
Ей ответил замгубернатора и заявил, что учиться студенты будут очно.
Учебный процесс в образовательных организациях высшего образования в приграничных районах Белгородской области, в том числе в Белгородском ГАУ имени В. Я. Горина, с 1 сентября 2023 года будет организован в очном формате.
Андрей Милёхин, замгубернатора, министр образования Белгородской области
Ранее сообщалось, что БелГУ готовится к возобновлению очного обучения. Лекции при этом студенты всё ещё смогут посещать и в онлайн-режиме. Практические занятия собираются проводить очно.
Спустя несколько дней стало известно, что студенты НИУ «БелГУ» обратились к губернатору с возмущениями. По их словам, им не дают подписать заявление на дистанционное обучение.