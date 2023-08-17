В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»

К фестивалю «Белгород в цвету» создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1 млн 960 тысяч рублей. Согласно данным закупки, договор с подрядчиком Дирекция фестивалей Белгорода заключила 14 августа. Договор заключён до 30 сентября. Подробностей не сообщается, потому что закупка заключена с единственным поставщиком.