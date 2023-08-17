В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
К фестивалю «Белгород в цвету» создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1 млн 960 тысяч рублей. Согласно данным закупки, договор с подрядчиком Дирекция фестивалей Белгорода заключила 14 августа. Договор заключён до 30 сентября. Подробностей не сообщается, потому что закупка заключена с единственным поставщиком.
Напомним, что фестиваль «Белгород в цвету» запланировали на начало сентября. Тематические площадки мероприятия будут располагаться в центре города. В июле глава региона Вячеслав Гладков вместе с мэром областного центра Валентином Демидовым и организаторами фестиваля обсудили схемы расположения площадок и арт-объектов.