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В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»

В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»

17 августа 2023, 07:11
Фото: 1MI
Заказчик работ — Дирекция фестивалей Белгорода. Стоимость — 1,9 млн рублей.

К фестивалю «Белгород в цвету» создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1 млн 960 тысяч рублей. Согласно данным закупки, договор с подрядчиком Дирекция фестивалей Белгорода заключила 14 августа. Договор заключён до 30 сентября. Подробностей не сообщается, потому что закупка заключена с единственным поставщиком.

Напомним, что фестиваль «Белгород в цвету» запланировали на начало сентября. Тематические площадки мероприятия будут располагаться в центре города. В июле глава региона Вячеслав Гладков вместе с мэром областного центра Валентином Демидовым и организаторами фестиваля обсудили схемы расположения площадок и арт-объектов.

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