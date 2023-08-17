Укрытия и окна с бронеплёнкой: как обеспечат безопасность в детсадах Белгорода

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В горадминистрации рассказали об обеспечении безопасности в детских садах Белгорода. Обсуждалась подготовка детских дошкольных учреждений с их руководителями. По информации мэрии, организационные вопросы решаются планово.
Больше всего внимания уделили безопасности детей в детских садах. В учреждениях оборудуют укрытия. К сентябрю окна оклеят бронеплёнкой.
Как отметил мэр Валентин Демидов, для каждого детсада разрабатывают индивидуальные алгоритмы действий персонала во всех возможных ситуациях.
«Надеюсь, что учебный год пройдёт спокойно. Но при этом мы должны быть готовы к любым событиям», — заявил градоначальник.
Ранее сообщалось, что с белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах. В планах — установить консультационные пункты во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения, чтобы родители могли узнать достоверную информацию.