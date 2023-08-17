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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:42

Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода

Укрытия и окна с бронеплёнкой: как обеспечат безопасность в детсадах Белгорода

17 августа 2023, 14:40
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода

Детсады в Белгороде готовят к привычному формату работы

Мэр обсудил подготовку дошкольных учреждений с их руководителями. Все организационные вопросы решаются планово, сообщили в городской администрации.
Сюжет
Дети

В горадминистрации рассказали об обеспечении безопасности в детских садах Белгорода. Обсуждалась подготовка детских дошкольных учреждений с их руководителями. По информации мэрии, организационные вопросы решаются планово.

Больше всего внимания уделили безопасности детей в детских садах. В учреждениях оборудуют укрытия. К сентябрю окна оклеят бронеплёнкой.

Как отметил мэр Валентин Демидов, для каждого детсада разрабатывают индивидуальные алгоритмы действий персонала во всех возможных ситуациях.

«Надеюсь, что учебный год пройдёт спокойно. Но при этом мы должны быть готовы к любым событиям», — заявил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах. В планах — установить консультационные пункты во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения, чтобы родители могли узнать достоверную информацию.

Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода
Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода
Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода
Встреча мэрии с руководителями детсадов Белгорода
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах
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