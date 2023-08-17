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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Температура в Белгородской области поднимется ещё выше

Температура в Белгородской области поднимется ещё выше

17 августа 2023, 14:18
Фото: 1MI
18 августа в Белгородской области снова обещают жару. Воздух прогреется до +32 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Жаркий день снова обещают синоптики в Белгородской области. 18 августа на территории региона ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +13 ˚С…+18 ˚С. Днём потеплеет до +27 ˚С…+32 ˚С.

В Белгороде в пятницу ночью ожидается до +17 ˚С, без осадков. В дневное время воздух прогреется до +30 ˚С.

До конца недели в областном центре тоже будет жарко. В субботу, 19 августа, ночью +20 ˚С, а днём — до +30 ˚С. 20 августа в тёмное время суток до +19 ˚С, днём до +32 ˚С. Также пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Ранее сообщалось, что президенту Владимиру Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области и других регионах Центрального Черноземья. Глава Минприроды РФ Александр Козлов связывает метания погоды из крайности в крайность с изменением климата.

Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Владимир Путин#Прогноз погоды#Погода#МЧС#Синоптики#Жара#Облачность#Осадки#Температура
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