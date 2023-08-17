Температура в Белгородской области поднимется ещё выше

До конца недели в областном центре тоже будет жарко. В субботу, 19 августа, ночью +20 ˚С, а днём — до +30 ˚С. 20 августа в тёмное время суток до +19 ˚С, днём до +32 ˚С. Также пройдёт небольшой кратковременный дождь.