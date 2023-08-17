Стали известны будущие оклады чиновников белгородского правительства

Для представителей главных должностей оклады определили в диапазоне от 12,4 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди ведущих должностей наименьшую сумму утвердили для помощника мирового судьи (10,6 тыс. рублей), наибольшую — для замначальника отдела в аппарате облдумы, министерств и различных ведомств — 13,1 тыс. рублей.