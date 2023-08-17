Стали известны будущие оклады чиновников белгородского правительства

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Белгородской области госслужащим, работникам исполнительных органов, вспомогательному персоналу повысят размеры должностных окладов и окладов за классный чин. Суммы увеличатся в 1,055 раза.
В документе регионального правительства представлены будущие оклады чиновников, занимающих различные должности. Их можно изучить на скриншотах из постановления ниже.
Так, должностной оклад министров в сфере здравоохранения, соцзащиты, финансов, цифрового развития составит 30,8 тыс. рублей. Оклад министров в сфере общественных коммуникаций, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, экономразвития немного меньше — 26,4 тыс. рублей.
Должностной оклад руководителя аппарата областной думы — 28,6 тыс. рублей. Среди высших должностей наименьшие суммы окладов оказались у советника председателя облдумы и заведующего секретариатом — по 12,4 тыс. рублей.
Для представителей главных должностей оклады определили в диапазоне от 12,4 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди ведущих должностей наименьшую сумму утвердили для помощника мирового судьи (10,6 тыс. рублей), наибольшую — для замначальника отдела в аппарате облдумы, министерств и различных ведомств — 13,1 тыс. рублей.
Помимо этого, в документе указаны оклады референтов, главных экспертов и даже уборщиц, водителей, дворников.
Отметим, что постановление с указанными показателями вступает в силу с 1 октября 2023 года.