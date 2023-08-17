Спортивная площадка от «Поколения» открылась на территории школы Вейделевского района

«Программа по строительству спортивных и детских площадок очень важна для фонда „Поколение“. Она направлена на физическое развитие детей, при этом на открытом воздухе. Это наша общая задача, направленная на оздоровление всего общества. Здесь формируется здоровое поколение, новое поколение, будущее России», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.