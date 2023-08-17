Спортивная площадка от «Поколения» открылась на территории школы Вейделевского района

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено уже 88 детских игровых и спортивных площадок. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
В этом году на средства фонда Андрея Скоча планируется в Белгородской области построить 13 подобных объектов, один из которых открылся в Вейделевском районе.
В прошлом году завершен капитальный ремонт здания Солонцинской средней школы. Теперь благодаря фонду «Поколение» на территории школы появился силовой городок для сдачи норм ГТО — на 144 квадратных метров разместилось девять видов спортивного оборудования.
«Открытие в муниципалитете такого объекта предоставляет каждому его жителю, независимо от возраста, возможность заниматься физической культурой и спортом и заботиться о своем здоровье. Радость в глазах детей — наивысшая благодарность за поддержку и установку спортивного комплекса!», — сказал на церемонии открытия глава районной администрации Александр Алексеев.
Всего по программе фонда в Вейделевском районе построено 10 детских и спортивных площадок. В этом году до конца лета откроются площадки для активного отдыха ещё в четырёх муниципалитетах Белгородской области.
«Программа по строительству спортивных и детских площадок очень важна для фонда „Поколение“. Она направлена на физическое развитие детей, при этом на открытом воздухе. Это наша общая задача, направленная на оздоровление всего общества. Здесь формируется здоровое поколение, новое поколение, будущее России», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.