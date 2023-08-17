РЭО профинансирует строительство завода в Ростовской области в рамках концессии

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Денис Буцаев рассказал, что речь идет о финансировании трех мусороперерабатывающих комплексов. Один из них — Новочеркасский МЭОК, производительность которого составит 300 тысяч тонн в год. По словам Буцаева, размер вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 миллиарда рублей, передает rostovgazeta.ru.
Два других объекта — Красносулинский МЭОК и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Реализация всех этих проектов позволит Ростовской области достичь 100% сортировки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, что соответствует задачам нацпроекта «Экология».
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена по указу президента 14 января 2019 года. Она была создана с целью образования в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо, чтобы снизить объемы захоронения отходов и, следовательно, экологическую нагрузку на жителей страны. Согласно нацпроекту, к 2030 году нужно добиться 100-процентного объема сортировки ТКО и снижения его захоронения на полигонах в два раза.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.