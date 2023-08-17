РЭО профинансирует строительство завода в Ростовской области в рамках концессии

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена по указу президента 14 января 2019 года. Она была создана с целью образования в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо, чтобы снизить объемы захоронения отходов и, следовательно, экологическую нагрузку на жителей страны. Согласно нацпроекту, к 2030 году нужно добиться 100-процентного объема сортировки ТКО и снижения его захоронения на полигонах в два раза.