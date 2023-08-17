Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Министр природопользования РФ Александр Козлов рассказал президенту Владимиру Путину об экстремальной жаре в 11 регионах РФ. В их числе — Белгородская область. Жарко в регионах будет до конца августа. Метания погоды из крайности в крайность Козлов связывает с глобальным изменением климата.
По словам главы ведомства, экстремальность погодных явлений растёт ежегодно, рекорды каждый месяц обновляются по всему миру.
«Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это ещё не конец. Прогноз до конца августа — экстремальное тепло в 11 регионах», — говорит Козлов.
Среди этих регионов — Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Рязанская области, а также Черноземье: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.
Однако не только жарой запомнится это лето, но и тайфунами и ливнями. Последние затопили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым, Приморье. Из-за непогоды страдала и Белгородская область.
По данным главы Минприродопользования, с начала года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления. В 2022 году в этот же период их насчитывали 438.