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Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области

Путину доложили об экстремальной жаре в Белгородской области

17 августа 2023, 06:49
Фото: 1MI
Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил президенту, что в 11 регионах России будет экстремальная жара. Министр утверждает, что метания погоды из крайности в крайность связаны с глобальным изменением климата, пишет ТАСС.

Министр природопользования РФ Александр Козлов рассказал президенту Владимиру Путину об экстремальной жаре в 11 регионах РФ. В их числе — Белгородская область. Жарко в регионах будет до конца августа. Метания погоды из крайности в крайность Козлов связывает с глобальным изменением климата.

По словам главы ведомства, экстремальность погодных явлений растёт ежегодно, рекорды каждый месяц обновляются по всему миру.

«Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это ещё не конец. Прогноз до конца августа — экстремальное тепло в 11 регионах», — говорит Козлов.

Среди этих регионов — Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Рязанская области, а также Черноземье: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

Однако не только жарой запомнится это лето, но и тайфунами и ливнями. Последние затопили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым, Приморье. Из-за непогоды страдала и Белгородская область.

По данным главы Минприродопользования, с начала года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления. В 2022 году в этот же период их насчитывали 438.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Черноземье#Владимир Путин#Александр Козлов#Погода#Министр#Экстремальная жара#Аномальная жара#Засуха#Ливни#Минприродопользования#Общество
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