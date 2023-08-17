Под Белгородом иномарка сбила подростка на электросамокате

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Новосадовом в Белгородском районе в аварии пострадал 13-летний подросток, управлявший электросамокатом. Его сбил Renault Sandero. По предварительным данным ГИБДД, иномарка ехала по главной дороге, а подросток выехал со второстепенной.
В Старом Осколе в тот же день в аварии пострадал велосипедист. 47-летнего мужчину сбил ВАЗ-2110. В Госавтоинспекции сообщили, что велосипедист не уступил дорогу автомобилю при повороте налево.
Ещё одна авария с пострадавшими произошла 16 августа в Шебекино. На регулируемом перекрёстке столкнулись Opel и Skoda. Пострадали обе автомобилистки 31 года и 54 лет.
В Соболевке Валуйского горокруга в то же время столкнулись Ford Focus и Volkswagen Passat. Пострадал водитель второй иномарки — 64-летний мужчина.
Напомним, что 15 августа в Шебекинском горокруге в ДТП погибла женщина, трое её пассажиров пострадали. Среди раненых — семилетний ребёнок.