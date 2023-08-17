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Аварии в Белгородской области

Под Белгородом иномарка сбила подростка на электросамокате

17 августа 2023, 10:27
Фото: ГИБДД Белгородской области
Аварии в Белгородской области
ДТП произошло в Новосадовом, 13-летний школьник пострадал. Об авариях за минувшие сутки рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

В Новосадовом в Белгородском районе в аварии пострадал 13-летний подросток, управлявший электросамокатом. Его сбил Renault Sandero. По предварительным данным ГИБДД, иномарка ехала по главной дороге, а подросток выехал со второстепенной.

В Старом Осколе в тот же день в аварии пострадал велосипедист. 47-летнего мужчину сбил ВАЗ-2110. В Госавтоинспекции сообщили, что велосипедист не уступил дорогу автомобилю при повороте налево.

Ещё одна авария с пострадавшими произошла 16 августа в Шебекино. На регулируемом перекрёстке столкнулись Opel и Skoda. Пострадали обе автомобилистки 31 года и 54 лет.

В Соболевке Валуйского горокруга в то же время столкнулись Ford Focus и Volkswagen Passat. Пострадал водитель второй иномарки — 64-летний мужчина.

Напомним, что 15 августа в Шебекинском горокруге в ДТП погибла женщина, трое её пассажиров пострадали. Среди раненых — семилетний ребёнок.

Аварии в Белгородской области Аварии в Белгородской области
Аварии в Белгородской области Аварии в Белгородской области
Аварии в Белгородской области
Фото: ГИБДД Белгородской области
Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области
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