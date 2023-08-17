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Пермская ЦБК сможет расширить ассортимент картонно-бумажной упаковки благодаря РОП

Пермская ЦБК сможет расширить ассортимент картонно-бумажной упаковки благодаря РОП

17 августа 2023, 10:12
Фото: пресс-служба ПЦБК
С начала 2024 года вступят в действие новые нормы расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно этому закону, производители упаковки обязаны обеспечивать ее последующую переработку.

Крупнейший производитель упаковки из бумаги и картона — Пермская целлюлозно-бумажная компания — уже подготовился к выполнению требований, пишет properm.ru.

Механизм новой системы должен обеспечить сбор и переработку 100% упаковки, которая была введена в хозяйственный оборот. Картон, пластик и другие виды тары будут перерабатываться для производства новых товаров. Те виды упаковки, которые невозможно переработать, будут постепенно выходить из обращения.

Председатель совета директоров Пермской целлюлозно-бумажной компании Александр Бойченко подчеркнул, что система станет мощным стимулом для развития переработки макулатуры и производства бумажной упаковки. На сегодняшний день бумага и картон являются одними из самых цикличных материалов. Например, гофрокартон может быть переработан до 12 раз.

Принятие нового закона приведет к конкуренции между экологичными и неэкологичными видами упаковки. Например, пластиковые лотки для яиц в пять раз легче картонных и имеют более низкую себестоимость. Однако картонные лотки гораздо легче поддаются переработке, что означает, что стоимость утилизации пластиковой тары будет выше.

Согласно прогнозам отраслевой ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», из-за вытеснения менее цикличных материалов рынок картонно-бумажной упаковки увеличится на 1,5 миллиона тонн в год — с 8 миллионов тонн до 9,5 миллиона тонн.

В Пермской целлюлозно-бумажной компании подтвердили, что новая система РОП станет стимулом для разнообразия продуктовой линейки.

«Например, предприятие прорабатывает возможность выпуска новых видов продукции: бумажных пакетов и лотков из пульперкартона. Благодаря этой диверсификации мы сможем, помимо прочего, нарастить объём переработки вторсырья. Ведь для производства тех же лотков можно использовать макулатуру низких марок с более коротким волокном», — отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

До конца текущего года ожидается принятие ряда подзаконных актов, которые подробно опишут механизм функционирования системы РОП, установят новые ставки экологического сбора, порядок отчетности и другие важные аспекты.

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