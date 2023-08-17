Пермская ЦБК сможет расширить ассортимент картонно-бумажной упаковки благодаря РОП

Принятие нового закона приведет к конкуренции между экологичными и неэкологичными видами упаковки. Например, пластиковые лотки для яиц в пять раз легче картонных и имеют более низкую себестоимость. Однако картонные лотки гораздо легче поддаются переработке, что означает, что стоимость утилизации пластиковой тары будет выше.