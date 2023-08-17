Открылось движение городских электричек на МЦД-3 Зеленоград — Ипподром

Ожидается, что МЦД-3 откроет новые возможности для развития столицы и области. Проект призван улучшить транспортное обслуживание 24 районов Москвы и четырех городов МО (Химки, Люберцы, Жуковский и Раменское). Предполагается, что он будет способствовать разгрузке на 15% трех линий московского метро (Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской). От новой линии ожидают обеспечения новых альтернативных маршрутов, улучшения доступности 41 школы, 18 парков, 13 музеев, 30 институтов, снижения транспортного потока на вылетных московских магистралях на 6,9 тысячи автомобилей в сутки.