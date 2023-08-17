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Posted 17 августа, 18:43

Published 17 августа, 18:43

Modified Вчера, 18:46

Updated Вчера, 18:46

Открылось движение городских электричек на МЦД-3 Зеленоград — Ипподром

Открылось движение городских электричек на МЦД-3 Зеленоград — Ипподром

17 августа 2023, 18:43
Фото: 1MI
Церемония запуска пассажирского движения на третьем Московском центральном диаметре прошла 17 августа в Москве. Старт отправлению первых поездов дал президент РФ Владимир Путин.

В событии участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Ожидается, что МЦД-3 откроет новые возможности для развития столицы и области. Проект призван улучшить транспортное обслуживание 24 районов Москвы и четырех городов МО (Химки, Люберцы, Жуковский и Раменское). Предполагается, что он будет способствовать разгрузке на 15% трех линий московского метро (Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской). От новой линии ожидают обеспечения новых альтернативных маршрутов, улучшения доступности 41 школы, 18 парков, 13 музеев, 30 институтов, снижения транспортного потока на вылетных московских магистралях на 6,9 тысячи автомобилей в сутки.

Пассажиропоток на линии протяженностью 85 км может достичь 577 тысяч человек в сутки.

Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а интервал в часы пик составит 5 минут.

Всего в ходе реализации проекта «МЦД-3» железнодорожники без остановки движения поездов смогли построить:

— парки для отстоя и экипировки поездов Крюково и Раменское;

— транспортно-пересадочный узел Зеленоград — Крюково;

— Митьковскую соединительную ветвь с дополнительными путями, тоннелем и примыканием к Московской и Октябрьской железным дорогам;

— путепроводные развязки Малино и Ховрино;

— новые тяговые подстанции, посты электрической централизации с реконструкцией уже существующих.

В процессе работ по развитию инфраструктуры МЦД реконструкцию остановочных пунктов осуществляют с применением нового стандарта транспортного обслуживания с современной навигацией, созданием доступной среды, благоустройством прилегающих территорий.

Конечным пунктом Ленинградского радиуса МЦД-3 стал ТПУ Зеленоград — Крюково. Всего здесь введено в эксплуатацию три платформы: две используют в обороте поездов МЦД-3, третью — для остановки пригородных поездов дальних зон.

У ТПУ Зеленоград — Крюково общей площадью 6084 кв. метров две входные группы-вестибюля по обе стороны железной дороги. Конкорс оснащен девятью лифтами и 17 эскалаторами. Также удлинен транзитный пешеходный тоннель для безопасного прохода под железнодорожными путями.

Остановочный пункт «Ипподром» стал конечным на Казанском радиусе МЦД-3. Чтобы обеспечить пассажирам безопасный доступ к платформам, а также для транзитного прохода на «Ипподроме» возвели пешеходный мост длиной 51 метр с четырьмя лифтами.

Важным преимуществом проектов МЦД считают высокую степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и других видов общественного транспорта в общую сеть. Для этого создают современные транспортно-пересадочные узлы, внедряют единую тарифную политику, предлагают сопутствующие услуги для пассажиров.

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