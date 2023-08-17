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ОПГ в Белгороде наживалась на компаниях и заработала 235 млн рублей

ОПГ в Белгороде наживалась на компаниях и заработала 235 млн рублей

17 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
Злоумышленники два года занимались обналичиванием денег, хотя специальной лицензии у них не было. Фигуранты незаконно удерживали проценты от суммы поступившим им средств. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

В Белгороде организованная преступная группа (ОПГ) наживалась на компаниях и заработала более 235 млн рублей. Фигуранты занимались «обналичиванием за процент» денежных средств, не имея специальной лицензии.

Как установило следствие, белгородцы в период с 2015 по 2017 год «обналичивали» денежные средства. То есть занимались банковской деятельностью нелегально. На расчётные счета клиентов поступали документы, где были ложные сведения о финансовых обязательствах. Зачисления носили бестоварный характер, поскольку товары в адрес контрагентов не поставлялись, как и услуги.

От каждого такого поступления злоумышленники удерживали до 8%. Таким образом они присвоили более 235 млн рублей.

В итоге белгородцев осудили. По решению Октябрьского районного суда одного из фигурантов приговорили к принудительным работам на два года и девять месяцев, второго — на три года. Третьего обвиняемого ограничили в свободе на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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