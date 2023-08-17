ОПГ в Белгороде наживалась на компаниях и заработала 235 млн рублей

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Белгороде организованная преступная группа (ОПГ) наживалась на компаниях и заработала более 235 млн рублей. Фигуранты занимались «обналичиванием за процент» денежных средств, не имея специальной лицензии.
Как установило следствие, белгородцы в период с 2015 по 2017 год «обналичивали» денежные средства. То есть занимались банковской деятельностью нелегально. На расчётные счета клиентов поступали документы, где были ложные сведения о финансовых обязательствах. Зачисления носили бестоварный характер, поскольку товары в адрес контрагентов не поставлялись, как и услуги.
От каждого такого поступления злоумышленники удерживали до 8%. Таким образом они присвоили более 235 млн рублей.
В итоге белгородцев осудили. По решению Октябрьского районного суда одного из фигурантов приговорили к принудительным работам на два года и девять месяцев, второго — на три года. Третьего обвиняемого ограничили в свободе на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.