Маршрутчика в Белгородской области оштрафовали после видео в соцсетях

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
В Старом Осколе водитель маршрутки проехал на красный свет. О нарушителе правоохранителям стало известно в ходе мониторинга соцсетей.
Сотрудники ДПС нашли видеозапись, где автомобилист нарушил правила дорожного движения. Произошло это в районе улицы Прядченко. По информации УМВД, водитель маршрутной «Газели» перевозил людей и на маршруте не уступил дорогу пешеходу, проехав на красный свет.
Личность водителя установили. 34-летний житель Губкина получил штраф в размере 3,5 тыс. рублей.
Ранее на камеру попало жёсткое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла в Белгороде 12 августа около 9:10 на перекрёстке улицы Волчанской и Михайловского шоссе. Водитель ВАЗа проехал на красный свет при повороте. В него врезалась другая машина. Третий водитель остановился, после чего ещё одно авто врезалось и в него.