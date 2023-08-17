Маршрутчика в Белгородской области оштрафовали после видео в соцсетях

Ранее на камеру попало жёсткое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла в Белгороде 12 августа около 9:10 на перекрёстке улицы Волчанской и Михайловского шоссе. Водитель ВАЗа проехал на красный свет при повороте. В него врезалась другая машина. Третий водитель остановился, после чего ещё одно авто врезалось и в него.