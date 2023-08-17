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В Старом Осколе нашли проехавшего на красный свет водителя маршрутки

Маршрутчика в Белгородской области оштрафовали после видео в соцсетях

17 августа 2023, 07:37
Фото: 1MI

В Старом Осколе нашли проехавшего на красный свет водителя маршрутки

Информация о нарушителе появилась в интернете. В ходе мониторинга соцсетей правоохранители узнали о происшествии. Автомобилиста оштрафовали, сообщили в региональном УМВД.

В Старом Осколе водитель маршрутки проехал на красный свет. О нарушителе правоохранителям стало известно в ходе мониторинга соцсетей.

Сотрудники ДПС нашли видеозапись, где автомобилист нарушил правила дорожного движения. Произошло это в районе улицы Прядченко. По информации УМВД, водитель маршрутной «Газели» перевозил людей и на маршруте не уступил дорогу пешеходу, проехав на красный свет.

Личность водителя установили. 34-летний житель Губкина получил штраф в размере 3,5 тыс. рублей.

Ранее на камеру попало жёсткое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла в Белгороде 12 августа около 9:10 на перекрёстке улицы Волчанской и Михайловского шоссе. Водитель ВАЗа проехал на красный свет при повороте. В него врезалась другая машина. Третий водитель остановился, после чего ещё одно авто врезалось и в него.

Маршрутчик-нарушитель
Видео: группа "Старый Оскол STOG" в ВК
Жёсткое ДТП с участием четырёх машин попало на камеру в Белгороде
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