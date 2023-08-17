Капуста и бананы, бензин и автомобили: что ещё подорожало в Белгородской области?

Сообщается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары тоже вырос — до 2,90%. В июне показатель составлял 2,24%. На это тоже повлияло ослабление рубля. В итоге подорожали капуста, бананы и апельсины, сахар. Ещё увеличился годовой темп прироста цен на яйца и мясо птицы.