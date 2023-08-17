Капуста и бананы, бензин и автомобили: что ещё подорожало в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Годовая инфляция в Белгородской области в июле выросла до 4,08% после 3,66% в июне. Аналогичная ситуация наблюдается по России и ЦФО в частности — годовая инфляция выросла до 4,68% и 4,30% соответственно.
Как пояснили в регуляторе, рост цен в Белгородской области ускорился из-за ослабления рубля, сокращения предложения отдельных продуктов питания, увеличения спроса на некоторые непродовольственные товары. Также повлияло повышение цен на отдельных сырьевых рынках.
Сообщается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары тоже вырос — до 2,90%. В июне показатель составлял 2,24%. На это тоже повлияло ослабление рубля. В итоге подорожали капуста, бананы и апельсины, сахар. Ещё увеличился годовой темп прироста цен на яйца и мясо птицы.
Заметно выросли цены на непродовольственные товары. Годовой темп прироста цен в июле увеличился до 2,41% после 1,49% в июне. В частности, дороже стал бензин. В цене прибавили и автомобили — как отечественного производства, так и иномарки. Замедлилось снижение стоимости смартфонов, некоторых электротоваров и бытовых приборов.
Интересно, что в сфере услуг годовой темп прироста цен, напротив, снизился. Показатель составил 9,56%. В июне — 10,84%. Повлиял на это тот факт, что в июле не было традиционного повышения стоимости коммунальных услуг.