Фестиваль уличных театров «Иллюзион» пройдёт в Белгородской области

19 августа с 14:00 до 21:00 на площади перед ЦКР «Форум» развернутся импровизированные сцены, где будут выступать главные звёзды фестиваля. Будут представлены спектакли различных жанров и направлений: театральный проект «Табу» покажет спектакль под названием «Ars longa — искусство вечно» (возрастное ограничение 12+), Константин Кожевников представит свой спектакль «Фёдор Волков. Первый русский» (возрастное ограничение 16+), Рэп-театр продемонстрирует постановку «Преступление и наказание» (возрастное ограничение 12+), а театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Могота» (возрастное ограничение 12+).