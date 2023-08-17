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Фестиваль уличных театров «Иллюзион» пройдёт в Белгородской области

Фестиваль уличных театров «Иллюзион» пройдёт в Белгородской области

17 августа 2023, 07:51
Фото: Фестиваль "Иллюзион"
В Губкине с 18 по 20 августа пройдет фестиваль уличных театров «Иллюзион», где будут представлены спектакли ведущих российских коллективов, а также состоятся мастер-классы по кукольному искусству, сторителлингу и созданию уличного театра.

На фестивале будут выступать известные российские театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, а также местный театр из Губкина.

Программа фестиваля начнется 18 августа в 19:00 с необычным для «Иллюзиона» спектаклем в ЦКР «Форум». Театр из Воронежа покажет свою постановку «Двенадцатая ночь или как угодно», которая отсылает к шекспировскому площадному театру.

19 августа с 14:00 до 21:00 на площади перед ЦКР «Форум» развернутся импровизированные сцены, где будут выступать главные звёзды фестиваля. Будут представлены спектакли различных жанров и направлений: театральный проект «Табу» покажет спектакль под названием «Ars longa — искусство вечно» (возрастное ограничение 12+), Константин Кожевников представит свой спектакль «Фёдор Волков. Первый русский» (возрастное ограничение 16+), Рэп-театр продемонстрирует постановку «Преступление и наказание» (возрастное ограничение 12+), а театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Могота» (возрастное ограничение 12+).

Для самых маленьких зрителей будут проводиться специальные спектакли в то же время: театр «Эскизы в пространстве» покажет «Мур-мур Байконур» (возрастное ограничение 6+), театр Руслана Вольфсона — спектакль «Колобок» (возрастное ограничение 3+), а Crazyhotelcompany представит спектакль «Отель» (возрастное ограничение 6+). Также будет представлено интерактивное шоу мыльных пузырей от клоуна Жеки из Москвы.

20 августа, в последний день фестиваля, на площадке «Центра молодёжных инициатив» губкинцы смогут поучаствовать в нескольких мастер-классах. Сначала актёр, режиссёр и сценарист Руслан Вольфсон проведет мастер-класс «Магнитный театр и другие системы кукол», затем актёр и режиссёр Константин Кожевников представит свой мастер-класс по сторителлингу. Тимур Кайбжанов, художественный руководитель театра Crazyhotelcompany, проведет мастер-класс «Приёмы и механизмы создания уличного театра». Фестиваль завершится фристайл-уроками от рэп-артиста Льва Киселёва (Re-pac).

Фото: Фестиваль "Иллюзион"
#Евгений Грицков#Фестиваль#Уличные театры#Белгородская область#Губкин#Преступление и наказание#Странствующие куклы господина Пэжо#Руслан Вольфсон#Crazyhotelcompany#Тимур Кайбжанов
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