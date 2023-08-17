Фестиваль уличных театров «Иллюзион» пройдёт в Белгородской области

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Published Сегодня, 07:51
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На фестивале будут выступать известные российские театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, а также местный театр из Губкина.
Программа фестиваля начнется 18 августа в 19:00 с необычным для «Иллюзиона» спектаклем в ЦКР «Форум». Театр из Воронежа покажет свою постановку «Двенадцатая ночь или как угодно», которая отсылает к шекспировскому площадному театру.
19 августа с 14:00 до 21:00 на площади перед ЦКР «Форум» развернутся импровизированные сцены, где будут выступать главные звёзды фестиваля. Будут представлены спектакли различных жанров и направлений: театральный проект «Табу» покажет спектакль под названием «Ars longa — искусство вечно» (возрастное ограничение 12+), Константин Кожевников представит свой спектакль «Фёдор Волков. Первый русский» (возрастное ограничение 16+), Рэп-театр продемонстрирует постановку «Преступление и наказание» (возрастное ограничение 12+), а театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Могота» (возрастное ограничение 12+).
Для самых маленьких зрителей будут проводиться специальные спектакли в то же время: театр «Эскизы в пространстве» покажет «Мур-мур Байконур» (возрастное ограничение 6+), театр Руслана Вольфсона — спектакль «Колобок» (возрастное ограничение 3+), а Crazyhotelcompany представит спектакль «Отель» (возрастное ограничение 6+). Также будет представлено интерактивное шоу мыльных пузырей от клоуна Жеки из Москвы.
20 августа, в последний день фестиваля, на площадке «Центра молодёжных инициатив» губкинцы смогут поучаствовать в нескольких мастер-классах. Сначала актёр, режиссёр и сценарист Руслан Вольфсон проведет мастер-класс «Магнитный театр и другие системы кукол», затем актёр и режиссёр Константин Кожевников представит свой мастер-класс по сторителлингу. Тимур Кайбжанов, художественный руководитель театра Crazyhotelcompany, проведет мастер-класс «Приёмы и механизмы создания уличного театра». Фестиваль завершится фристайл-уроками от рэп-артиста Льва Киселёва (Re-pac).