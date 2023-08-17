Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый квартал

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Белгородцам рассказали об экономике городской жизни и объяснили, какими принципами руководствовались при проектировании будущего Белого квартала. На набережной в парке Победы прошла вторая встреча с горожанами в рамках цикла городских лекций. Об этом и многом другом жителям областного центра рассказал эксперт по строительству, член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин.
Специалист объяснил для чего создавать комфортную городскую среду, а также рассказал о том, как территории могут генерировать средства в бюджет города. По словам лектора, при грамотном градостроительном плане и проектировании на городскую среду обязательно обратят внимание и потенциальные инвесторы. Именно этими принципами руководствовались при разработке проекта Белого квартала.
«Что такое объект недвижимости? Это земля и её улучшение. На такие объекты недвижимости, которые являются единицами товарного оборота, привлекаются частные инвестиции», — отметил Перелыгин.
Если такие вещи реализовать, то у города появится мощный участок территории, который позволит генерировать доходы, считает эксперт.
Ещё одна лекция в рамках проекта состоится сегодня, 17 августа. Директор АНО «Зелёная инфраструктура городов» Виктор Проскуряков расскажет об «умном» озеленении и урбобиоценозе. Начнётся лекция в 19:00.