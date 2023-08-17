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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Лекции на набережной Везёлки в Белгороде

Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый квартал

17 августа 2023, 13:51
Фото: правительство Белгородской области
Лекции на набережной Везёлки в Белгороде
Перед горожанами выступил эксперт по строительству и объяснил, для чего необходимо создавать комфортную городскую среду и как территории могут пополнить бюджет города. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Белгородцам рассказали об экономике городской жизни и объяснили, какими принципами руководствовались при проектировании будущего Белого квартала. На набережной в парке Победы прошла вторая встреча с горожанами в рамках цикла городских лекций. Об этом и многом другом жителям областного центра рассказал эксперт по строительству, член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин.

Специалист объяснил для чего создавать комфортную городскую среду, а также рассказал о том, как территории могут генерировать средства в бюджет города. По словам лектора, при грамотном градостроительном плане и проектировании на городскую среду обязательно обратят внимание и потенциальные инвесторы. Именно этими принципами руководствовались при разработке проекта Белого квартала.

«Что такое объект недвижимости? Это земля и её улучшение. На такие объекты недвижимости, которые являются единицами товарного оборота, привлекаются частные инвестиции», — отметил Перелыгин.

Если такие вещи реализовать, то у города появится мощный участок территории, который позволит генерировать доходы, считает эксперт.

Ещё одна лекция в рамках проекта состоится сегодня, 17 августа. Директор АНО «Зелёная инфраструктура городов» Виктор Проскуряков расскажет об «умном» озеленении и урбобиоценозе. Начнётся лекция в 19:00.

Лекции на набережной Везёлки в Белгороде Лекции на набережной Везёлки в Белгороде
Лекции на набережной Везёлки в Белгороде Лекции на набережной Везёлки в Белгороде
Лекции на набережной Везёлки в Белгороде Лекции на набережной Везёлки в Белгороде
Лекции на набережной Везёлки в Белгороде
Фото: правительство Белгородской области
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