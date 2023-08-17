Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый квартал

Специалист объяснил для чего создавать комфортную городскую среду, а также рассказал о том, как территории могут генерировать средства в бюджет города. По словам лектора, при грамотном градостроительном плане и проектировании на городскую среду обязательно обратят внимание и потенциальные инвесторы. Именно этими принципами руководствовались при разработке проекта Белого квартала.