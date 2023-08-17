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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Разложивший трупы животных у дома белгородец отправился в лечебницу

Чем закончилась история белгородца, разложившего у дома трупы животных?

17 августа 2023, 13:10
Фото: группа "Короча наизнанку" в соцсети

Разложивший трупы животных у дома белгородец отправился в лечебницу

Поведение мужчины ранее встревожило жителей Корочанского района. До проведения странного ритуала он оставил на заборе надписи с обвинениями в адрес соседей. Чем закончилась история, рассказали в группе «Короча наизнанку» в соцсети.

Стало известно, чем закончилась история о мужчине, который разложил трупы животных возле дома в Корочанском районе. Произошло это в Подкопаевке.

После жалоб корочанцев и огласки ситуации человек, разложивший трупы животных, «отправился в лечебницу». Происходит это, как утверждает источник, уже не в первый раз. Что касается забора с обвинительными надписями, их уже закрасили.

Информацию о том, что мужчина проходит курс лечения, изданию Go31 ранее подтвердил глава Корочанского района Николай Нестеров.

Администрацией поселения был осуществлён выезд по месту жительства человека. Трупов животных на улице и во дворе обнаружено не было. Никаких жалоб со стороны соседей в администрацию не поступало. Побеседовать с хозяином дома не представилось возможным, так как он в настоящее время проходит курс лечения.
Николай Нестеров

О «некрополе из мёртвых и разлагающихся животных» и невероятном запахе жители Корочанского района рассказали в соцсети на минувшей неделе. По словам корочанцев, устроивший странную акцию человек уже не раз привлекал внимание неординарными поступками. Ранее он, например, обвинил соседей в «бесконечных попытках покушений на его жизнь». Соответствующие надписи он оставил на своём заборе. Однако угрозы ничем не подтвердились.

Корочанцы просили обратить внимание на ситуацию силовые органы и медиков.

Белгородец разложил у своего дома трупы животных
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#Инна Рогова#Трупы#Трупы животных#Забор#Обвинения#Соседи#Лечебница#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район
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