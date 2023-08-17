Чем закончилась история белгородца, разложившего у дома трупы животных?

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Стало известно, чем закончилась история о мужчине, который разложил трупы животных возле дома в Корочанском районе. Произошло это в Подкопаевке.
После жалоб корочанцев и огласки ситуации человек, разложивший трупы животных, «отправился в лечебницу». Происходит это, как утверждает источник, уже не в первый раз. Что касается забора с обвинительными надписями, их уже закрасили.
Информацию о том, что мужчина проходит курс лечения, изданию Go31 ранее подтвердил глава Корочанского района Николай Нестеров.
Администрацией поселения был осуществлён выезд по месту жительства человека. Трупов животных на улице и во дворе обнаружено не было. Никаких жалоб со стороны соседей в администрацию не поступало. Побеседовать с хозяином дома не представилось возможным, так как он в настоящее время проходит курс лечения.
Николай Нестеров
О «некрополе из мёртвых и разлагающихся животных» и невероятном запахе жители Корочанского района рассказали в соцсети на минувшей неделе. По словам корочанцев, устроивший странную акцию человек уже не раз привлекал внимание неординарными поступками. Ранее он, например, обвинил соседей в «бесконечных попытках покушений на его жизнь». Соответствующие надписи он оставил на своём заборе. Однако угрозы ничем не подтвердились.
Корочанцы просили обратить внимание на ситуацию силовые органы и медиков.