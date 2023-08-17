Чем закончилась история белгородца, разложившего у дома трупы животных?

О «некрополе из мёртвых и разлагающихся животных» и невероятном запахе жители Корочанского района рассказали в соцсети на минувшей неделе. По словам корочанцев, устроивший странную акцию человек уже не раз привлекал внимание неординарными поступками. Ранее он, например, обвинил соседей в «бесконечных попытках покушений на его жизнь». Соответствующие надписи он оставил на своём заборе. Однако угрозы ничем не подтвердились.