Буцаев: РЭО вложит 9,5 млрд руб в заводы по переработке ТКО в Ростовской области

Об одном из заводов рассказал замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. По его словам, это проект «Новочеркасский МЭОК» мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Его планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время.