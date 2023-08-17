Буцаев: РЭО вложит 9,5 млрд руб в заводы по переработке ТКО в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Как рассказал Денис Буцаев, проект предусматривает строительство трех мусороперерабатывающих комплексов мощностью обработки более 1 миллиона тонн отходов. По его словам, стоимость объектов оценивается в 10 миллиардов рублей. При этом РЭО может профинансировать до 95% стоимости заводов в виде льготного займа, передает rostovgazeta.ru.
«Создание комплексов позволит субъекту достичь 100%-ной обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза согласно целям нацпроекта „Экология“, — сообщил Денис Буцаев.
Об одном из заводов рассказал замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. По его словам, это проект «Новочеркасский МЭОК» мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Его планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время.
Другие два объекта — Красносулинский МЭОК мощностью 250 тысяч тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью более 500 тысяч тонн в год — планируют построить в рамках инвестиционных проектов.
Как отметил Василий Голубев, при поддержке федерального центра в Ростовской области ликвидируется накопленный экологический ущерб, постепенно появляется необходимая инфраструктура. Он отметил, что работу в этом направлении необходимо продолжить.
«При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — заявил губернатор.