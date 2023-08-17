Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородцам в «Ночь кино» покажут «Чебурашку» и «Вызов»

Белгородцам в «Ночь кино» покажут «Чебурашку» и «Вызов»

17 августа 2023, 14:33
Фото: 1MI
На трёх площадках областного центра пройдут демонстрации самых кассовых отечественных картин 2022–2023 годов. Акция проходит по всей стране, сообщает министерство культуры Белгородской области.

В Белгороде анонсировали «Ночь кино». Мероприятие пройдёт 26 августа по всей стране. В этот день покажут самые кассовые отечественные картины 2022–2023 годов. В Белгородской области будут работать 89 площадок.

Белгородцам покажут фильмы «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+), «Праведник» (12+). Показы в Белгороде состоятся на трёх площадках: на набережной Везёлки, в культурном центре «Октябрь», на смотровой площадке у памятника князю Владимиру.

В «Ночь кино» горожан ждут не только кинопоказы, но и флешмобы, мастер-классы, викторины и конкурсы, концертные и игровые программы.

Начнутся показы на двух площадках в 13:45. Около памятника — в 17:30. Там покажут фильм «Вызов».

Напомним, фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области. В апреле картина собрала 8 млн рублей.

Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатровНе только Чебурашка: на какие фильмы белгородцы ходили в январеСколько денег заработал «Чебурашка» в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Культура#Ночь кино#Чебурашка#Вызов#Праведник#Площадки#Набережная Везёлки#Смотровая площадка#Новости Белгорода
Подпишитесь
Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году
Сегодня, 10:15
Чем закончилась история белгородца, разложившего у дома трупы животных?
Сегодня, 13:10
Стали известны будущие оклады чиновников белгородского правительства
Сегодня, 06:23
Капуста и бананы, бензин и автомобили: что ещё подорожало в Белгородской области?
Сегодня, 11:46
Очно или нет? В белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах
Сегодня, 12:39
Тренировка подтвердила готовность энергетиков к ликвидации аварийных ситуаций
Сегодня, 12:15