Белгородцам в «Ночь кино» покажут «Чебурашку» и «Вызов»

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Белгороде анонсировали «Ночь кино». Мероприятие пройдёт 26 августа по всей стране. В этот день покажут самые кассовые отечественные картины 2022–2023 годов. В Белгородской области будут работать 89 площадок.
Белгородцам покажут фильмы «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+), «Праведник» (12+). Показы в Белгороде состоятся на трёх площадках: на набережной Везёлки, в культурном центре «Октябрь», на смотровой площадке у памятника князю Владимиру.
В «Ночь кино» горожан ждут не только кинопоказы, но и флешмобы, мастер-классы, викторины и конкурсы, концертные и игровые программы.
Начнутся показы на двух площадках в 13:45. Около памятника — в 17:30. Там покажут фильм «Вызов».
Напомним, фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области. В апреле картина собрала 8 млн рублей.