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Белгородская область оказалась в лидерах в ЦФО по производству мёда

Белгородская область оказалась в лидерах в ЦФО по производству мёда

17 августа 2023, 15:09
Фото: 1MI
В тройку лидеров в Центральном федеральном округе вошли, помимо Белгородской, Воронежская и Орловская области. Это одном сообщает «Орелtimes» со ссылкой на региональное статистическое ведомство.

Белгородская область в Центральном федеральном округе заняла второе место по производству мёда. Первое осталось за Воронежской областью. Замыкает тройку — Орловская.

В Орловской области в минувшем году произвели более 1,5 тыс. тонн мёда. На учёте в регионе состоит 4,6 тыс. пасечеников, а количество пчелосемей составило 37,8 тыс.

Информации по остальным регионам из тройки лидеров статистическое ведомство не привело.

Как пишет издание, несмотря на успехи орловских пчеловодов есть проблемы с реализацией мёда. В закромах скопились сотни тонн качественного продукта.

Напомним, что год назад в Белгородской области собрали более 1000 тонн мёда.

В Белгородской области собрали более 1000 тонн мёда
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#Инна Рогова#Мёд#Пасечники#Пчеловоды#Общество#Белгородская область#Орловская область#Воронежская область
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