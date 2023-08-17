Белгородская область оказалась в лидерах в ЦФО по производству мёда

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Белгородская область в Центральном федеральном округе заняла второе место по производству мёда. Первое осталось за Воронежской областью. Замыкает тройку — Орловская.
В Орловской области в минувшем году произвели более 1,5 тыс. тонн мёда. На учёте в регионе состоит 4,6 тыс. пасечеников, а количество пчелосемей составило 37,8 тыс.
Информации по остальным регионам из тройки лидеров статистическое ведомство не привело.
Как пишет издание, несмотря на успехи орловских пчеловодов есть проблемы с реализацией мёда. В закромах скопились сотни тонн качественного продукта.
Напомним, что год назад в Белгородской области собрали более 1000 тонн мёда.