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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Белгородка стала заслуженным учителем России

Белгородка стала заслуженным учителем России

17 августа 2023, 15:57
Фото: Midjourney
Учительницу наградили указом президента России за заслуги в области образования и за её многолетнюю работу.

Как отметили в пресс-службе правительства, заслуженным учителем России стала Наталья Мухартова, которая преподаёт историю в 22-й гимназии с 1994 года. С 2013 года женщина занимает должность заместителя директора.

Многие её ученики неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских олимпиад и научно-исследовательских конференций. Сама же учительница в 2014 году вышла в финал конкурса «Учитель года России».

Также Наталья Мухартова была награждена знаком «Отличник народного просвещения» и другими наградами.

В этом году в Белгородской области также был объявлен «Учитель года». Им стал преподаватель физики Михаил Ладных.

Напомним, что 2023 год в Старом Осколе стал Годом педагога. В честь этого были запланированы множество мероприятий, направленных на развитие института наставничества и профмастерства: выставки, конкурсы, акции, форумы и мастер-классы.

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#Александра Склярова#Заслуженный учитель#Награждение#Образование#Белгородская область#Белгород#Владимир Путин
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