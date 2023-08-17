Белгородка стала заслуженным учителем России

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Как отметили в пресс-службе правительства, заслуженным учителем России стала Наталья Мухартова, которая преподаёт историю в 22-й гимназии с 1994 года. С 2013 года женщина занимает должность заместителя директора.
Многие её ученики неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских олимпиад и научно-исследовательских конференций. Сама же учительница в 2014 году вышла в финал конкурса «Учитель года России».
Также Наталья Мухартова была награждена знаком «Отличник народного просвещения» и другими наградами.
В этом году в Белгородской области также был объявлен «Учитель года». Им стал преподаватель физики Михаил Ладных.
Напомним, что 2023 год в Старом Осколе стал Годом педагога. В честь этого были запланированы множество мероприятий, направленных на развитие института наставничества и профмастерства: выставки, конкурсы, акции, форумы и мастер-классы.