Белгород зарастает амброзией: опасный аллерген захватил городские клумбы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
С начала месяца читатели Бел.Ру прислали нам большое количество фото с заросшими амброзией клумбами. Опасную зелень заметили в Центральном парке, на улицах Славянской и Вокзальной, а также на Народном бульваре.
На Народном бульваре, как идти к Арбитражному суду, амброзия растёт ковром, прямо на клумбах вместо цветов.
Евгения, жительница Белгорода
Заросли растения горожане также зафиксировали возле жилых домов и детских площадок: «Уже собирается цвести, пора бить тревогу», «Амброзия вытесняет простые растения».
Недавно в Россельхознадзор обратилась местная жительница. Женщина рассказала специалистам о том, что амброзия растёт рядом с домами неподалёку от пересечения улиц Будённого и Есенина.
Специалисты выехали на место. Рабочие начали скашивать заросли прямо у них на глазах. Однако в нескольких метрах от автостоянки проверяющие заметили ещё один куст, на который никто не собирался обращать внимание. Он находился рядом с детской площадкой. Также амброзией зарос овраг, в котором местные жители выгуливают собак.
Всё это плохо сказывается на здоровье населения и в целом на качестве жизни, потому что вблизи жилые дома, детские площадки, инфраструктура, все гуляют, все дышат. Поэтому не всегда стоит ждать коммунальные службы. Если увидели небольшой очаг, лучше вырвать самостоятельно. А потом уже обращаться в органы власти.
Светлана Коломыцева, старший инспектор отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям
В ведомстве отметили, что в этом году амброзия разрослась как никогда ранее. Этому способствует погода — жара и высокая влажность.
Помимо этого, специалисты подчёркивают, что вредное растение также было замечено не только в городе, но и в пригороде. С проблемой столкнулись в микрорайоне Майский-6 и Майский-7. Там кусты амброзии разрослись рядом с дорогами.
Амброзия является опасным аллергеном. Эта трава внесена в список карантинных растений и считается самым распространённым сорняком. Для человека растение наиболее опасно в период цветения — с конца июля и до конца августа.
Отметим, что во время опроса сотрудниками Россельхознадзора жителей Белгорода выяснилось, что горожане даже не знали, что рядом с ними растёт опасный аллерген.
Также амброзия иссушает и истощает почву, затеняет от солнечного света возделываемые растения, что может привести к снижению и полной потере урожая.
Специалисты отмечают, что бороться с сорняком необходимо до начала цветения. Если территория небольшая, растение вырывается с корнем. Помимо этого, эффективно многоразовое выкашивание травы. Если же заражённая территория обширна, применяется химический метод борьбы с растением.
Чтобы подробнее разобраться, сколько территорий в городе заражено амброзией, а также как коммунальные службы борются с этим растением, редакция Бел.Ру готовит запросы в мэрию Белгорода и управление Россельхознадзора.
Напомним, что в августе прошлого года в трёх районах Белгородской области из-за амброзии и повилики был введён карантин. Фитосанитарные режимы установили на участках в Белгородской районе, а также Старооскольском и Шебекинском округах. Тогда площадь заражённых территорий превысила 700 га.
Кроме того, в прошлом году в Белгород из Молдавии были завезены семечки с амброзией. Карантинное растение обнаружили в 21,5 тоннах семян подсолнечника. В соответствии с фитосанитарным законодательством выпуск груза был запрещён.
Стоит отметить, что благоприятным для произрастания амброзии было также лето 2021 года. Площадь карантинных зон достигла 1300 га. Один из многочисленных очагов произрастания амброзии зафиксировали в Новосадовом. Сорняк рос вдоль дороги, в нескольких метрах от жилых домов.