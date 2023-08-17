Белгород зарастает амброзией: опасный аллерген захватил городские клумбы

Специалисты выехали на место. Рабочие начали скашивать заросли прямо у них на глазах. Однако в нескольких метрах от автостоянки проверяющие заметили ещё один куст, на который никто не собирался обращать внимание. Он находился рядом с детской площадкой. Также амброзией зарос овраг, в котором местные жители выгуливают собак.