В Белгороде рядом с жилыми домами бушует амброзия

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Россельхознадзор заинтересовался зарослями амброзии в Белгороде. Так, растение обнаружили рядом с жилыми домами неподалёку от пересечения улиц Будённого и Есенина в Белгороде. Об этом специалистам сообщила местная жительница.
Когда сотрудники ведомства прибыли на место, рабочие начали скашивать заросли прямо у них на глазах. Однако в нескольких метрах от автомобильной стоянки, рядом с детской площадкой проверяющие нашли ещё один куст, на который никто не собирался обращать внимание. Амброзией был покрыт и овраг, в котором выгуливают собак.
Примечательно, что местные жители, которых опросили сотрудники Россельхознадзора, даже не знали, что рядом с ними растёт опасный аллерген.
В Россельхознадзоре подтвердили, что в этом году вредное растение как никогда разбушевалось. Несмотря на усилия коммунальщиков, амброзия продолжает расти. Этому способствует и погода: жара, высокая влажность.
Заросли нашли и в пригородах Белгорода — например, в микрорайонах Майский-6 и Майский-7. Там пышные кусты амброзии можно увидеть рядом с дорогой.