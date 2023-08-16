Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Амброзия в Белгороде

В Белгороде рядом с жилыми домами бушует амброзия

16 августа 2023, 14:42
Фото: кадр из видео Россельхознадзора
Амброзия в Белгороде
Жители Белгорода не раз жаловались на заросли амброзии в центре города, рядом с жилыми домами, детскими площадками. На одно из таких обращений отреагировали специалисты Россельхознадзора. Они же рассказали, с чем связан такой буйный рост.

Россельхознадзор заинтересовался зарослями амброзии в Белгороде. Так, растение обнаружили рядом с жилыми домами неподалёку от пересечения улиц Будённого и Есенина в Белгороде. Об этом специалистам сообщила местная жительница.

Когда сотрудники ведомства прибыли на место, рабочие начали скашивать заросли прямо у них на глазах. Однако в нескольких метрах от автомобильной стоянки, рядом с детской площадкой проверяющие нашли ещё один куст, на который никто не собирался обращать внимание. Амброзией был покрыт и овраг, в котором выгуливают собак.

Примечательно, что местные жители, которых опросили сотрудники Россельхознадзора, даже не знали, что рядом с ними растёт опасный аллерген.

В Россельхознадзоре подтвердили, что в этом году вредное растение как никогда разбушевалось. Несмотря на усилия коммунальщиков, амброзия продолжает расти. Этому способствует и погода: жара, высокая влажность.

Заросли нашли и в пригородах Белгорода — например, в микрорайонах Майский-6 и Майский-7. Там пышные кусты амброзии можно увидеть рядом с дорогой.

В трёх районах Белгородской области ввели карантин из-за повилики и амброзии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгород из Молдавии завезли семечки с амброзиейВ Белгородской области уничтожили 226 гектаров амброзииВ Белгороде станет на два гектара амброзии меньше
#Инна Рогова#Амброзия#Заросли#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Видео
Подпишитесь
Многодетная белгородка после скандала отказалась сдавать полученный бесплатно дом
Сегодня, 11:18
Белгородки из приграничья смогут получить 50 тысяч рублей за рождение детей
Сегодня, 10:12
Угрожал, бил по машине: белгородские медики едва не пострадали от буйного пациента
Сегодня, 13:07
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Сегодня, 12:01
Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам
Сегодня, 11:59