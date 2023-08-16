В Белгороде рядом с жилыми домами бушует амброзия

Когда сотрудники ведомства прибыли на место, рабочие начали скашивать заросли прямо у них на глазах. Однако в нескольких метрах от автомобильной стоянки, рядом с детской площадкой проверяющие нашли ещё один куст, на который никто не собирался обращать внимание. Амброзией был покрыт и овраг, в котором выгуливают собак.