В третий раз рассмотрено дело против белгородских полицейских: что решил суд

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Белгороде вынесли приговор четверым полицейским, которых обвиняли в избиении задержанного. Ранее правоохранителей оправдывали дважды.
Как стало известно изданию, приговор по уголовному делу против четверых сотрудников УМВД региона выносил Свердловский районный суд Белгорода. В суде редакции пояснили, что правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия с помощью спецсредств (п. п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Полицейские получили условные сроки с испытательным сроком в три года. Ещё фигурантам запретили работать в органах власти на аналогичный срок. Тем не менее приговор обжалован, следует из картотеки дел.
Интересно, что это уже третий приговор служителям закона. Этот же суд в 2019 и 2021 годах признал мужчин невиновными в превышении полномочий. Следствие считает, что в 2017 году сотрудники отдела уголовного розыска в одном из служебных кабинетов избили потерпевшего мужчину, чтобы получить признание в грабеже.
Подсудимые свою вину отрицали. Они утверждали, что потерпевший получил травмы ещё до попадания в отделение, а у фигурантов было алиби. В итоге оба приговора отменили, дело вернули на рассмотрение в третий раз. После этого приговор был уже обвинительным.