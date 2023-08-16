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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В Белгороде осудили четверых полицейских по делу об избиении задержанного

В третий раз рассмотрено дело против белгородских полицейских: что решил суд

16 августа 2023, 09:19
Фото: 1MI

В Белгороде осудили четверых полицейских по делу об избиении задержанного

Ранее правоохранителей оправдывали дважды. Обвинительным приговором закончилось только третье рассмотрение. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».
Сюжет
Суд

В Белгороде вынесли приговор четверым полицейским, которых обвиняли в избиении задержанного. Ранее правоохранителей оправдывали дважды.

Как стало известно изданию, приговор по уголовному делу против четверых сотрудников УМВД региона выносил Свердловский районный суд Белгорода. В суде редакции пояснили, что правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия с помощью спецсредств (п. п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Полицейские получили условные сроки с испытательным сроком в три года. Ещё фигурантам запретили работать в органах власти на аналогичный срок. Тем не менее приговор обжалован, следует из картотеки дел.

Интересно, что это уже третий приговор служителям закона. Этот же суд в 2019 и 2021 годах признал мужчин невиновными в превышении полномочий. Следствие считает, что в 2017 году сотрудники отдела уголовного розыска в одном из служебных кабинетов избили потерпевшего мужчину, чтобы получить признание в грабеже.

Подсудимые свою вину отрицали. Они утверждали, что потерпевший получил травмы ещё до попадания в отделение, а у фигурантов было алиби. В итоге оба приговора отменили, дело вернули на рассмотрение в третий раз. После этого приговор был уже обвинительным.

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