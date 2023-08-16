В третий раз рассмотрено дело против белгородских полицейских: что решил суд

Подсудимые свою вину отрицали. Они утверждали, что потерпевший получил травмы ещё до попадания в отделение, а у фигурантов было алиби. В итоге оба приговора отменили, дело вернули на рассмотрение в третий раз. После этого приговор был уже обвинительным.