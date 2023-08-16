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Published Сегодня, 12:35

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Розыск 8-летнего мальчика и его отца объявили в Белгородской области

В Белгородской области мужчина незаконно забрал 8-летнего сына, объявлен розыск

16 августа 2023, 12:35
Фото: Midjourney

Розыск 8-летнего мальчика и его отца объявили в Белгородской области

Родители не смогли сами решить, с кем будет жить ребёнок. Суд решил оставить его с матерью, но отец забрал несовершеннолетнего. Теперь их обоих разыскивают, сообщили в региональном УФССП.

В Белгородской области ищут мужчину из-за неисполнения решения суда. Мужчина незаконно забрал несовершеннолетнего сына, хотя по решению суда ребёнок должен быть с матерью.

Теперь в регионе разыскивают уроженца Северодонецка (ЛНР) Валерия Ващенко. На текущий момент мужчина зарегистрирован в Шебекино. Его восьмилетний сын зарегистрирован в Белгороде, но проживает с отцом.

Родители мальчика сами не смогли решить, где он будет жить, и отец забрал его себе. Мать ребёнка обратилась с иском в суд. Последний определил место жительства мальчика с матерью.

В службе судебных приставов возбудили соответствующее исполнительное производство. Мужчина знал о решении суда, поэтому увёз школьника в неизвестном направлении.

Приставы просят белгородцев, располагающих какой-либо информацией, обращаться к ним по телефону 8-951-152-07-73, в дежурную часть по номерам 8(4722) 32-36-63 и 73-25-03.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Приставы#Происшествия#Родители#Сын#Суд#Розыск#Ребёнок#ЛНР#Северодонецк
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