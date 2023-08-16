В Белгородской области мужчина незаконно забрал 8-летнего сына, объявлен розыск

Розыск 8-летнего мальчика и его отца объявили в Белгородской области

Родители не смогли сами решить, с кем будет жить ребёнок. Суд решил оставить его с матерью, но отец забрал несовершеннолетнего. Теперь их обоих разыскивают, сообщили в региональном УФССП.