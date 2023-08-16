В Белгородской области мужчина незаконно забрал 8-летнего сына, объявлен розыск

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Белгородской области ищут мужчину из-за неисполнения решения суда. Мужчина незаконно забрал несовершеннолетнего сына, хотя по решению суда ребёнок должен быть с матерью.
Теперь в регионе разыскивают уроженца Северодонецка (ЛНР) Валерия Ващенко. На текущий момент мужчина зарегистрирован в Шебекино. Его восьмилетний сын зарегистрирован в Белгороде, но проживает с отцом.
Родители мальчика сами не смогли решить, где он будет жить, и отец забрал его себе. Мать ребёнка обратилась с иском в суд. Последний определил место жительства мальчика с матерью.
В службе судебных приставов возбудили соответствующее исполнительное производство. Мужчина знал о решении суда, поэтому увёз школьника в неизвестном направлении.
Приставы просят белгородцев, располагающих какой-либо информацией, обращаться к ним по телефону 8-951-152-07-73, в дежурную часть по номерам 8(4722) 32-36-63 и 73-25-03.