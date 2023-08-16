В 2023 году курская «Квадра» заменила больше теплосетей, чем собиралась

В частности, в конце мая начались реконструкционные работы на участке тепловой магистрали протяженностью 870 м на ул. Студенческой. Уже в июне в Северо-Западном районе города на десяти участках стартовали работы по модернизации более чем 13 км концессионных сетей. Часть этих работ началась в период испытаний, часть — сразу после окончания периода опрессовки. Одновременно с этим были устранены повреждения сетей по результатам гидравлики в зоне ТЭЦ СЗР. Работы подобного масштаба не могли не отражаться на сроках отключений горячей воды, пишет kp.ru.