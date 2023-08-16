В 2023 году курская «Квадра» заменила больше теплосетей, чем собиралась

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:40
Как указал Даниил Дунин, изначально при подготовке к отопительному сезону планировалась замена около 22,8 км, в том числе 15,6 км — в рамках концессии. Однако, по словам Дунина, этот показатель будет превышен за счет дополнительных объемов и текущих ремонтов. Он также отметил, что концессионные сети уже полностью смонтированы.
В частности, в конце мая начались реконструкционные работы на участке тепловой магистрали протяженностью 870 м на ул. Студенческой. Уже в июне в Северо-Западном районе города на десяти участках стартовали работы по модернизации более чем 13 км концессионных сетей. Часть этих работ началась в период испытаний, часть — сразу после окончания периода опрессовки. Одновременно с этим были устранены повреждения сетей по результатам гидравлики в зоне ТЭЦ СЗР. Работы подобного масштаба не могли не отражаться на сроках отключений горячей воды, пишет kp.ru.
Однако Дунин подчеркнул, что, если не проводить работы по гидравлике, аварийные и плановые ремонты, то, учитывая износ теплосетевой инфраструктуры в 70%, надежд на спокойный отопительный сезон не останется.
Даниил Дунин также отметил, что значительная доля работ приходится на Северо-Западный район, где проживает почти третья часть населения Курска. Коммуникации в этом районе имеют возраст уже больше 30 лет, тогда как нормальный срок службы обычной стальной трубы составляет 25-30 лет. Также в этом районе наиболее часто происходят регулярные подтопления сетей сточными водами.
По итогам гидравлических испытаний в этом году энергетики выявили 140 повреждений в магистральных и квартальных сетях. Большую часть из них ремонтным бригадам уже удалось устранить.
На подготовку объектов теплоэнергетического комплекса в Курске в этом году «Квадрой» было направлено более 1,6 миллиарда рублей — цифра беспрецедентная.
«Таких инвестиций в систему теплоснабжения Курска еще никогда не было», — отметил главный инженер Курского филиала «Квадры».