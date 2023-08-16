Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области

В регионе Мегре не прижился. Не так давно рабочие даже случайно (случайно ли?) переехали «Сад любви» под Прохоровкой. Примечательно, но ранее его высадили именно «анастасийцы», последователи Мегре. Подробнее о них мы уже писали ранее, в этот же раз предлагаем обратить внимание на ещё одного «целителя». Тем более, что на Белгородскую область он внимание, судя по всему, обращает по сей день. В особенности — на творчество бывшего губернатора Евгения Савченко.