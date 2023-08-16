Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В правительство Белгородской области Валерий Сергачёв пришёл в 2011 году. До этого он работал в «ЭФКО». Сейчас компания по производству всяческих растительных жиров базируется в Воронеже: ранее Сергачёв был её акционером. После перехода во власть, по данным самого «ЭФКО», Сергачёв «перестал иметь какое-либо отношение к фирме».
Что известно о внутренней структуре этого предприятия? Одновременно и много, и мало. Например, в статье от 2006 года редактор Forbes Николай Кононов, ссылаясь на анонимного сотрудника компании, написал следующее:
В ЭФКО методы управления иногда излишне жестоки. В компании царят «культ личностей» и инстинктивный страх перед начальством. С одной стороны, суровый прессинг, всё всегда под колпаком — тотальная слежка, доносы.
Также в этой же статье под названием «Под прессом» утверждается, что изначально «ЭФКО» приходилось работать со своенравными и незаинтересованными в материальном благополучии «крестьянами». Чтобы обуздать так называемую народную массу, якобы было принято решение навести в организации спартанские порядки. Точнее, «скифские»:
В течение месяца «студент» живёт по военному распорядку: ложится в 10 вечера и встаёт в 6 утра, посещает интенсивный курс лекций по психологии и гуманитарным предметам и в обязательном порядке ходит в корпоративный музей скифской культуры, выполненный в виде традиционного скифского кургана с погребальной камерой.
В то же время компания «ЭФКО» всячески отрицает свою связь с какими-либо оккультными или саентологическими течениями. После скандала с книгой Евгения Савченко «Потрясение» в Telegram-канале предприятия от Сергачёва чуть ли не во всех смыслах открестились, а о саентологии написали следующее:
Если честно, настолько мало информированы про саентологию и саентологов, что даже затрудняемся поддержать разговор на эту тему.
Можно вспомнить и суд «ЭФКО» с блогером Михаилом Койновым. Поводом для иска стала статья «Белгородская область под гипнозом саентологов», опубликованная на сайте Bellive.ru. В материале сравнивалось внутреннее устройство компании с устройством тоталитарной секты. Суд обязал материалы удалить.
Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АНО «Школа Менеджмента „БИРЮЧ“», ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» сведения содержащиеся в статье «Белгородская область под гипнозом саентологов», опубликованной на интернет-сайте «Реальный Белгород» и на аккаунте «Веlgогоd Live» интернет-сайта ВКонтакте в той мере в которой в ней содержатся сведения о странных поступках директора компании, ущемляющих права человека, и в части сравнения АНО «Школа Менеджмента „БИРЮЧ“» с хаббардистским центром.
решение Корочанского районного суда от 21 февраля 2018 года
Таким образом, однозначно утверждать о чём-либо в данном случае невозможно. Можно лишь выделить два факта: в правительство Сергачёв пришёл именно из «ЭФКО». И именно в «ЭФКО» после ухода с поста спикера облдумы отправилась работать его верная соратница Ольга Павлова. Впрочем, как принято говорить, «это уже совсем другая история». К которой, однако, нам ещё предстоит вернуться позже.
Тем временем религиозные изыскания Сергачёва только продолжались. Источники Бел.Ру сообщили, что в период нахождения у власти он якобы построил в малонаселённом районе Псковской области культовый центр и приглашал туда людей, по его мнению, обладающих «сверхъестественными способностями».
Данное место якобы регулярно посещали чиновники белгородского правительства и ряд бизнесменов, в том числе, во время таких визитов проводились сеансы спиритизма.
Вероятно, именно об этом здании в Псковской области говорил Сергачёв во время суда по книге придуманного им автора Николая Моностона. Напомним, что по словам экс-депутата он каждый день по пять часов молится в ските, стремясь таким образом к Богу.
Очевидно, что такого рода «практики» нашли отклик в душе далеко не у всех. В первую очередь — у членов духовенства, то есть у представителей Белгородской и Старооскольской епархии.
В итоге это привело к конфликту между священнослужителями и светскими властями. Первые на всякого рода «сергачёвских» мероприятиях появляться практически перестали, а иногда они и вовсе оставляли негативные отзывы в СМИ. Вот, например, комментарий митрополита Иоанна о приезде в регион «целителя» Владимира Мегре:
То, что происходит у нас на Белгородчине… Может быть, есть какие-то силы, которые поддерживают эти направления, но я бы посоветовал так: если любите вы кедр звенящий, поезжайте туда, где они звенят. У нас кедры не звенят, звенят они на магаданских лесозаготовках, например… Эти выдумки и ложные пути поддерживаются людьми, склонными к неоязычеству. Может быть, эти люди занимают определённые посты, которые позволяют им и приглашать таких людей сюда, и организовывать различные мероприятия для них.
В регионе Мегре не прижился. Не так давно рабочие даже случайно (случайно ли?) переехали «Сад любви» под Прохоровкой. Примечательно, но ранее его высадили именно «анастасийцы», последователи Мегре. Подробнее о них мы уже писали ранее, в этот же раз предлагаем обратить внимание на ещё одного «целителя». Тем более, что на Белгородскую область он внимание, судя по всему, обращает по сей день. В особенности — на творчество бывшего губернатора Евгения Савченко.
«Целитель с лицом ангела», «хорватский младший брат» — как только ни называют Йосипа Грбавака. Но самый популярный его псевдоним — Брацо.
О хорватском аналоге Кашпировского снято множество биографических и не очень фильмов. В них молодые и немолодые люди в один голос утверждают, что Брацо — настоящий целитель, посланный на землю святой и ещё бог весть кто. Сам Брацо при этом лишь молчит и скромно улыбается, изредка появляясь в кадре.
Собственно, так проходят и его сеансы «лечения»: Брацо молча смотрит на собравшуюся толпу людей в течение тридцати минут. Всё. В это же время пришедшие «бьются в экстазе», улыбаются и даже рыдают. Последнее называют «очищением» — когда из организма выходит весь «негатив».
Примечательно, что в русском сегменте интернета об этом похожем на Боба из «Твин Пикса» «врачевателе» информации не так много. Видимо, в России хватает своих кудесников: в каждой деревне можно найти каких-нибудь матушку Аиду, старицу Агату и попа-расстригу с такими сверхспособностями, которым не то что Брацо — Джон Кофи из «Зелёной мили» позавидует. И, тем не менее, в необъятной хорватский «целитель» таки успел оставить своё наследие, и «наследил» он именно в Белгородской области.
Примечательно, что этот регион — первый, который решил посетить Брацо в России. Подробно на «целителе» останавливаться не будем: если интересно, можете посмотреть репортаж «Мира Белогорья», позаимствованный нами с канала «Брацо Видеос». Несмотря на то, что в ролике рассказывают о невероятной, улучшающей зрение энергии, в нём упоминаются вещи куда более реальные и не менее интересные.
Например, корреспондент заявляет, что «организационную и финансовую поддержку мероприятия оказала компания „ЭФКО“». Проходили сеансы в Белгороде, на площадке филармонии, в Прохоровке и в Алексеевке — «родине» «ЭФКО».
Также на сайте «Белгородских известий» в публикации за авторством Елены Яковенко утверждается, что «компания „ЭФКО“ оплачивает все расходы по его [Брацо] пребыванию в России, воспринимая этот визит как своего рода благотворительную акцию». А идея пригласить «целителя» в регион появилась после того, как «представители компании „ЭФКО“ из города Алексеевка» случайно попали на сеанс Брацо в Загребе.
Интересно, что в «ЭФКО» заявили, что Сергачёв не имеет к компании отношения после ухода во власть в 2011 году. Тем временем, приезд в Белгородскую область Брацо «ЭФКО» обеспечила в 2013-м, что подтверждается той же публикацией «Белгородских известий», а его приезд в 2015 году с «ЭФКО» связывала Белгородская Епархия. Журналисты Бел.Ру обратились в «ЭФКО» за комментарием по этой ситуации.
Но не все белгородцы встретили визит Брацо с воодушевлением. Кто-то выходил на одиночные пикеты против «целителя», сетовал по поводу приезда хорвата и митрополит Иоанн. Так, священнослужитель заявил, что Брацо якобы был участником «натовских программ», а в регион его пригласили Евгений Савченко, Ольга Павлова и Елена Бондаренко.
Брацо действительно приглашал в регион сам Евгений Степанович, а когда он приезжал, то «работал» с сотрудниками администраций разных уровней. Их фактически насильно заставляли приходить на его представления. В то время как православные активисты, которые пытались противиться этому, проводили пикеты, и их арестовывали. Но потом Брацо поехал с «гастролями» в Санкт-Петербург, и там арестовали уже его самого — вместе с Павловой и Бондаренко.
митрополит Иоанн в интервью «Коммерсанту»
Забавно, но за творчеством Савченко Брацо, судя по всему, продолжает следить. Так, на главной странице сайта braco-tv.me, где проводят стримы целителя, располагается ссылка на YouTube-канал BRACO official channel с аудиокнигой «The Upheveal». Или, переводя с английского, «Потрясение». Вспомнить, о чём в ней писалось, можно из отдельного цикла наших публикаций.
Упомянул митрополит и некий центр в Псковской области, где последователи Брацо периодически собирались.
Печально, что всю эту историю спонсировали люди, которые могли бы употребить деньги на реальную благотворительность и помощь нуждающимся.
митрополит Иоанн
И тут, возможно, митрополит имеет в виду один местный фонд.
Что нам известно о Сергие Радонежском? В первую очередь, он — православный святой, Игумен Русской церкви, основатель ряда монастырей, великий подвижник земли русской. И именно его имя выбрали для названия фонда, вероятно, участвовавшего в финансировании приездов Брацо в Белгородскую область.
Как стало известно Бел.Ру, деньги на гастроли «целителя» выделяли не только в «ЭФКО» (если это действительно правда, и «Мир Белогорья», гендиректором которого на тот момент была Елена Бондаренко, не врёт на этот счёт). Спонсором стал и некий «Фонд Сергия Радонежского».
Вероятно, Радонежский был выбран не просто так. И это несмотря на то, что, по словам Иоанна, у Сергачёва и его последователей к православной церкви отношение было негативное. Дело в том, что ранее Сергачёв утверждал, что общался со святым. Проходило общение путём «автоматического письма» под «лёгким гипнозом». Подробности «общения» можно узнать по ссылке.
Сайта у «фонда» нет, как и страниц в социальных сетях: узнать, чем занимаются его представители, из открытых источников невозможно.
Тем не менее, есть основания полагать, что занимался фонд якобы в том числе и поддержкой деятельности подобного рода «целителей» в регионе. Интересно посмотреть на состав его учредителей на момент создания в 2015 году:
На сегодня в выписке из ЕГРЮЛ состав учредителей фонда не указан. Отметим, что в 2022 году фонд отчитался о чистых активах на 377 млн рублей. Исполнительный директор «Фонда» — Евгений Шауро. Известно, что он работал директором в институте региональной кадровой политики — десять лет. До марта 2021 года, после чего уволился: за месяц до того, как Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко покинули свои посты в облдуме. Теперь же они и вовсе перестали быть депутатами.
В интервью «Коммерсанту» митрополит Иоанн обмолвился, что команда Сергачёва после отставки Савченко планировала руководить регионом через облдуму.
«И когда Евгений Степанович неожиданно для всех ушел с поста губернатора Белгородской области — об этом даже президент узнал, только когда получил его запоздалое прошение, — была попытка со стороны этой группы руководить регионом через областную думу. На сегодня уже пресеченная», — рассказал митрополит Иоанн.
Собеседники Бел.Ру высказывали мнение, что Сергачёв со своими сподвижниками хотел «пересидеть» губернатора Вячеслава Гладкова, надеясь, что рано или поздно «варяг» из Ставрополя продвинется дальше, в Москву.
Но специальная военная операция, скандал с признанной экстремистской книгой «Евангелие от Елизаветы» и публикация книги Савченко резко перемешали все карты. Сектантство и «целительство», судя по всему, наконец-то оставили Белгородскую область.
Что будет дальше? В будущее заглянуть невозможно. Хотя Сергачёв в суде заявлял, что он может: по его словам, в 2025 году настанет царство Моностона в России. Что ж, до этого события осталось два года. Посмотрим, оправдается ли прогноз бывшего замгубернатора региона.
Но что-то нам подсказывает, что нет.