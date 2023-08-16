ЦБ повысил ставку: в «Трансюжстрой» ускорили заключение сделок по одобренным ипотекам

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В жилом комплексе «Привилегия» от «Трансюжстрой» пока ещё можно приобрести квартиру по сниженным ставкам. Рассказываем, как это сделать.
Уникальное для региона предложение от «Трансюжстрой» — квартира в ипотеку от 3% в жилом комплексе комфорт-класса с собственным городским садом на крыше. Чтобы приобрести квартиру по сниженным ставкам, стоит в первую очередь активизироваться клиентам, у которых уже одобрена ипотека от банка. Это связано с тем, что банки планируют сокращать срок одобрения ипотечных заявок с 90 до 30 дней, а, следовательно, возрастают риски того, что одобренная заявка может быть изменена как по сроку для принятия решения, так и по условиям кредитования.
Одобренная заявка сокращает оформление договора участия в долевом строительстве и повышает шансы обзавестись собственной квартирой, которая не требует вложений в ремонт, с максимальной выгодой.
Самые выгодные условия застройщик предлагает для специалистов IT-кластера по программе «IT-ипотека» — от 3%, для семей с детьми действует программа ипотечного кредитования с господдержкой под 4%. По программе с «Господдержкой 2020», можно приобрести квартиру по ставке от 6%.
Первоначальный взнос по всем кредитным продуктам — 15%. Срок кредитования — до 30 лет. При этом, процентная ставка сохраняется на весь период.
Отметим, что максимальный размер кредита по программе «Господдержка 2020» и для семей с детьми — 6 млн, по программе «IT-ипотека» — повышенный лимит в 9 млн.
Высокотехнологичный дом, расположен на улице Щорса, в шаговой доступности от главного спортивного объекта области — Белгород Арены и в 5 минутах езды от центра.
Ключевое его преимущество — эксплуатируемая кровля. Собственная терраса на крыше — мечта жителей многоквартирных домов. И «Трансюжстрой» её воплощает.
Дом с панорамным остеклением оборудован всем необходимым для комфортной современной жизни: от умных счётчиков, систем видеонаблюдения и фильтрации воды, до продуманных мест хранения и просторных колясочных.
Жилой комплекс «Привилегия» задаёт новые стандарты комфорт-класса в Белгороде. Это не только продуманные планировки и уникальные предложения с лучшим видом на город, но и входные группы с дизайнерским ремонтом, наполненные светом и стилем.
Во дворе «Трансюжстрой» установит уникальную для региона детскую площадку от Монструм. Таких площадок пока ещё нет ни в одном дворе Белгородской области. Это качественно новый подход к развитию и формированию правильной среды для игр и активного отдыха маленьких жителей.
Подробные условия выгодной ипотеки можно узнать на сайте: tus.ru
А также в офисе продаж «Трансюжстрой»: +7(4722)78-97-56
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