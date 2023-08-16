ЦБ повысил ставку: в «Трансюжстрой» ускорили заключение сделок по одобренным ипотекам

Уникальное для региона предложение от «Трансюжстрой» — квартира в ипотеку от 3% в жилом комплексе комфорт-класса с собственным городским садом на крыше. Чтобы приобрести квартиру по сниженным ставкам, стоит в первую очередь активизироваться клиентам, у которых уже одобрена ипотека от банка. Это связано с тем, что банки планируют сокращать срок одобрения ипотечных заявок с 90 до 30 дней, а, следовательно, возрастают риски того, что одобренная заявка может быть изменена как по сроку для принятия решения, так и по условиям кредитования.