Технологии БПЛА получили импульс развития благодаря деловой игре «БАС»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Важно отметить, что событие состоялось в августе в Новосибирске и было посвящено поддержке перспективных проектов, ориентированных на будущее новых отраслей, особенно в области беспилотных авиационных систем. «Архипелаг 2023» проводился с целью выполнения указаний президента РФ по развитию технологий беспилотных летательных аппаратов, пишет atas.info.
Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов огласил суммы, которые будут выделены на финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в период с 2024 по 2026 год: «Предварительные цифры такие: это на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год — примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит».
Также было объявлено, что гражданский государственный заказ на беспилотные аппараты будет консолидирован Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Андрей Белоусов сообщил, что в России уже действует около 70 компаний, производящих беспилотные системы, включая 20 крупных. ГТЛК будет сотрудничать с производителями, создавать ассортимент продукции и работать с операторами.
На важность развития беспилотной авиации указал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что переход к беспилотным аппаратам, оснащенным искусственным интеллектом, приведет к увеличению рынка в России в четыре — восемь раз ежегодно.
Ярким событием стала деловая игра «Масштабирование использования БАС в регионах», организованная первым российским оператором беспилотных аппаратов — ООО «БАС». В событии приняли участие более 400 представителей из 50 регионов.
По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, данная игра была разработана с целью демонстрации региональным участникам более широкого спектра возможностей использования гражданских дронов, нежели они предполагают.
«Наша игра — это, по сути, справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников. Смысл игры — донести эти сценарии до регионов в доступной, игровой форме», — пояснил он.
В первой части игры команды изучали навыки участия в государственных закупках и имели возможность выбирать беспилотные аппараты для разных секторов экономики: мониторинга, грузоперевозок, сельского хозяйства, профобразования и поиска пропавших.
Во второй части участники разрабатывали и представляли концепции программ развития беспилотной авиации на региональном уровне.
Как подчеркнул Алексей Варятченко, эта игра стала катализатором развития беспилотной авиации в регионах. Проведение и результаты подробно освещались в телеграм-канале .
Призовые места получили команды из Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга и Псковской области. Гран-при был вручен команде из Республики Башкортостан.
Эксперты отметили, что эта игра стала первым шагом внедрения беспилотной авиации в регионах. В ближайшее время ожидается формирование федерального рейтинга региональных программ на основе показателей эффективности разработанных участниками концепций. Многие из проектов, которые команды представили и защитили в ходе игры, уже стали руководством к действию во многих регионах.