Технологии БПЛА получили импульс развития благодаря деловой игре «БАС»

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов огласил суммы, которые будут выделены на финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в период с 2024 по 2026 год: «Предварительные цифры такие: это на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год — примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит».