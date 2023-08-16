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Студентка ВГИКа приобрела права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за 1 доллар

16 августа 2023, 18:11
Фильм по рассказу «Человек, который не пожимал рук» Стивена Кинга был снят студенткой ташкентского филиала ВГИКа по программе Dollar Baby. Эта программа предоставляет возможность молодым кинематографистам со всего мира использовать произведения Кинга за символическую сумму в один доллар.

Гульнара Иванова, режиссер фильма, рассказала RTVI о своем участии в этой программе и о том, что ее замысел понравился организаторам.

Фильм получил награду за лучший триллер на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival. Пока фильм не доступен для широкой аудитории, но режиссер обещает проинформировать о его показе на своих страницах.

В настоящее время Иванова работает над своим первым полнометражным фильмом «Открой глаза» по рассказу О. Генри. Эту информацию можно найти на странице ташкентского ВГИКа.

Рассказ «Человек, который не пожимал рук» был опубликован в 1985 году в сборнике Кинга под названием «Команда скелетов». В нем рассказывается о человеке, который обладает проклятием, убивать всех, кого коснется.

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