Стало известно, сколько денег белгородцы могут потратить на сборы ребёнка к школе

Самые дорогие сборы в школу в этом году — в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи в среднем потратили 15 тыс. рублей, а петербуржцы — 13,7 тыс. рублей. Как сообщается, бюджеты на то, чтобы собрать ребёнка в школу, в Москве, Питере, Новосибирске, Омске и Уфе за год выросли на 5%.