Стало известно, сколько денег белгородцы могут потратить на сборы ребёнка к школе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Стало известно, какую в среднем сумму придётся заплатить родителям в Белгороде, чтобы собрать ребёнка в школу. Одежда, обувь, спортивный костюм, рюкзак и канцелярия обойдутся белгородцам примерно в 10,5 тыс. рублей. Немного дороже в соседнем Воронеже — 11,5 тыс. рублей.
В Екатеринбурге сборы в среднем обходятся в 13,6 тыс. рублей, в Казани — 13,5 тыс. рублей. В Волгограде и Уфе — 11,3 тыс. и 11,5 тыс. рублей соответственно.
Самые дорогие сборы в школу в этом году — в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи в среднем потратили 15 тыс. рублей, а петербуржцы — 13,7 тыс. рублей. Как сообщается, бюджеты на то, чтобы собрать ребёнка в школу, в Москве, Питере, Новосибирске, Омске и Уфе за год выросли на 5%.
Напомним, школы в Белгороде начнут оклеивать ударопрочной плёнкой. К работам приступят, как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в 20-х числах августа.