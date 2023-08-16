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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Белгороде средние расходы на сборы школьника превысили 10 тыс. рублей

Стало известно, сколько денег белгородцы могут потратить на сборы ребёнка к школе

16 августа 2023, 06:49
Фото: Midjourney

В Белгороде средние расходы на сборы школьника превысили 10 тыс. рублей

На одежду, обувь, спортивный костюм, рюкзак и канцелярию родителям придётся потратить порядка 10,5 тыс. рублей. В Воронеже сборы на учёбу обойдутся чуть дороже, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob.
Сюжет
Школы

Стало известно, какую в среднем сумму придётся заплатить родителям в Белгороде, чтобы собрать ребёнка в школу. Одежда, обувь, спортивный костюм, рюкзак и канцелярия обойдутся белгородцам примерно в 10,5 тыс. рублей. Немного дороже в соседнем Воронеже — 11,5 тыс. рублей.

В Екатеринбурге сборы в среднем обходятся в 13,6 тыс. рублей, в Казани — 13,5 тыс. рублей. В Волгограде и Уфе — 11,3 тыс. и 11,5 тыс. рублей соответственно.

Самые дорогие сборы в школу в этом году — в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи в среднем потратили 15 тыс. рублей, а петербуржцы — 13,7 тыс. рублей. Как сообщается, бюджеты на то, чтобы собрать ребёнка в школу, в Москве, Питере, Новосибирске, Омске и Уфе за год выросли на 5%.

Напомним, школы в Белгороде начнут оклеивать ударопрочной плёнкой. К работам приступят, как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в 20-х числах августа.

Когда школы Белгорода начнут обклеивать бронеплёнкой?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Воронеж#Вячеслав Гладков#Школы#Образование#Сборы#Канцелярия#Рюкзак#Одежда#Подготовка к школе#Траты#Расходы
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