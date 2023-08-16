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При обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области пострадал ещё один мужчина

Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки

16 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI

При обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области пострадал ещё один мужчина

Он сам обратился в больницу. Врачи диагностировали у мужчины контузию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Таким образом, при обстреле Новой Таволжанки 15 августа пострадали трое. Один из них впоследствии скончался в больнице.
Сюжет
Обстрел

15 августа ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Изначально сообщалось, что раненых было двое. Однако в обновлённой сводке появилась информация о ещё одном пострадавшем.

Мужчина сам обратился к врачам. У него были сильные головные боли. Врачи диагностировали у него контузию, ему уже оказывают необходимую медпомощь. Известно, что мужчина проживает в Белгороде.

Таким образом, в результате обстрела Новой Таволжанки пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Последнюю доставили в больницу с осколочными ранениями руки, шеи и головы. Её состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Второй мужчина, пострадавший при обстреле, попал в больницу в тяжёлом состоянии. У него были обширные кровопотери, осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы рёбер. Спасти его не удалось — мужчина накануне скончался в больнице.

Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина погиб
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