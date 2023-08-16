Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
15 августа ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Изначально сообщалось, что раненых было двое. Однако в обновлённой сводке появилась информация о ещё одном пострадавшем.
Мужчина сам обратился к врачам. У него были сильные головные боли. Врачи диагностировали у него контузию, ему уже оказывают необходимую медпомощь. Известно, что мужчина проживает в Белгороде.
Таким образом, в результате обстрела Новой Таволжанки пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Последнюю доставили в больницу с осколочными ранениями руки, шеи и головы. Её состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Второй мужчина, пострадавший при обстреле, попал в больницу в тяжёлом состоянии. У него были обширные кровопотери, осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы рёбер. Спасти его не удалось — мужчина накануне скончался в больнице.