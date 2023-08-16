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При новом обстреле белгородского приграничья пострадал жилой дом

При новом обстреле белгородского приграничья пострадал жилой дом

16 августа 2023, 07:57
Фото: Bel.ru
Утром 16 августа ВСУ обстреляли село Поповка в Краснояружском районе. О последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате обстрела белгородского села, которое находится в километре от границы с Украиной, боеприпасы повредили частное домовладение — в доме пробита кровля, посечён фасад здания, пострадал забор.

Пострадавших нет, оперативные службы уже прибыли к месту обстрела.

Напомним, во вторник, 15 августа, после обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском городскому округе мужчина от полученных ранений позже скончался в больнице. Ранена была ещё одна женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки
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Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки
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