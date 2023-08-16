При новом обстреле белгородского приграничья пострадал жилой дом

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В результате обстрела белгородского села, которое находится в километре от границы с Украиной, боеприпасы повредили частное домовладение — в доме пробита кровля, посечён фасад здания, пострадал забор.
Пострадавших нет, оперативные службы уже прибыли к месту обстрела.
Напомним, во вторник, 15 августа, после обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском городскому округе мужчина от полученных ранений позже скончался в больнице. Ранена была ещё одна женщина, ей оказывают медицинскую помощь.