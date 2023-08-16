От касс до Горыныча: первый блог-тур «Путешествуй по России» финишировал в Крыму

Одной из ключевых точек маршрута стала Москва: там журналисты и блогеры посетили штаб-квартиру банка на Кутузовском проспекте. Побывали представители медиасферы и в других регионах и городах. Так, в Санкт-Петербурге путешественники ознакомились с историей создания сберегательного дела, а в Липецкой области на «Кудыкиной горе» увидели огненное дыхание легендарного Змея Горыныча. В Воронежской области участники посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ. Также их там ждало знакомство с ведущими ресторанными комплексами региона — EL CHICO и «Тулинов Дом». А уже в Ростовской области, на подъезде к Крыму, путешественники имели возможность лицезреть один из красивейших ландшафтных парков России — «Лога».