От касс до Горыныча: первый блог-тур «Путешествуй по России» финишировал в Крыму

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Путь в 3600 километров путешественники преодолели менее, чем за неделю. В пути журналисты ТАСС, Рамблер, «Муз-ТВ», Snob, StarHit, «Москва 24» и «Мойка 78», а также тревел-блогеры посетили десятки мест для семейного отдыха.
Одной из ключевых точек маршрута стала Москва: там журналисты и блогеры посетили штаб-квартиру банка на Кутузовском проспекте. Побывали представители медиасферы и в других регионах и городах. Так, в Санкт-Петербурге путешественники ознакомились с историей создания сберегательного дела, а в Липецкой области на «Кудыкиной горе» увидели огненное дыхание легендарного Змея Горыныча. В Воронежской области участники посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ. Также их там ждало знакомство с ведущими ресторанными комплексами региона — EL CHICO и «Тулинов Дом». А уже в Ростовской области, на подъезде к Крыму, путешественники имели возможность лицезреть один из красивейших ландшафтных парков России — «Лога».
Проект «Путешествуй по России» состоялся благодаря партнёрству с рядом компаний. Например, автомобильный маркетплейс FRESH предоставил автомобили, на которых участники отправились в поездку, а курорт Mriya Resort & SPA стал финальной точкой маршрута.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Идея проекта родилась в Воронеже. Нам очень приятно, что команда блогеров и журналистов высоко оценила главные смыслы этого мероприятия. Ребята смогли познакомиться с огромным количеством исторических мест, а также работой нашего банка в разных городах страны. И самое главное: проект показал, что наш отечественный автотуризм имеет отличные перспективы для развития. Поддержка таких замечательных историй возможна в будущем по другим территориями нашей страны. В центре Сибири, на Горном Алтае мы запустили всесезонный курорт Манжерок. В будущем было бы интересно посмотреть нашу страну, проехать больше километров, познакомившись с большим количеством достопримечательностей!»
Следить за поездкой можно было на ресурсе генерального информационного партнёра — Рамблер. В каждом регионе участникам проекта задавали вопросы по экскурсионным программам, а в конце пути на основе их ответов нейросеть Kandinsky 2.2 сгенерировала рисунок по мотивам поездки.
Председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Наталия Цайтлер отметила, что целью было познакомить как можно большее число россиян с историей и традициями регионов. Маршрут выстраивали так, чтобы путешественники получали яркие эмоции и впечатления по дороге к морю. По словам Цайтлер, многие города России с точки зрения туризма недооценены, местные жители могут рассказать много интересного. Потому участниками стали тревел-блогеры и журналисты, которые могут донести эту идею множеству людей.