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ДТП в Белгородской области

Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области

16 августа 2023, 09:50
Фото: УМВД России по Белгородской области
ДТП в Белгородской области
Смертельная авария произошла в Шебекинском горокруге. Погибла автомобилистка, трое её пассажиров ранены, в том числе 7-летний ребёнок. Ещё двое детей пострадали в двух других авариях. Подробности сообщает региональное управление МВД.
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ДТП

15 августа смертельное ДТП произошло на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка в Шебекинском горокруге. Автомобиль Renault Symbol съехал в кювет и врезался в дерево. 29-летняя автомобилистка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Трое её пассажиров — мужчина и женщина 21 года, семилетний ребёнок — пострадали.

В Шебекино в тот же день КамАЗ в составе прицепа сбил 11-летнего мальчика. Он шёл по нерегулируемому переходу.

Ещё один ребёнок пострадал в аварии в Губкине. На нерегулируемом перекрёстке столкнулись «Лада-111830» и Skoda Rapid. Травмы получили 53-летний водитель иномарки и семилетний пассажир отечественного авто.

Помимо этого, накануне в ДТП пострадали ещё трое пешеходов. В Белгороде на улице Железнякова Opel Omega сбил 37-летнюю женщину. На улице Преображенской 84-летняя пенсионерка попала под колёса Mazda. А на трассе Белгород — М4 «Дон» в Новооскольском горокруге «Лада Гранта» сбила 50-летнюю женщину. Все пешеходы в момент происшествия шли по нерегулируемым переходам.

ДТП в Белгородской области ДТП в Белгородской области
ДТП в Белгородской области ДТП в Белгородской области
ДТП в Белгородской области
Фото: УМВД России по Белгородской области
В ДТП в белгородском приграничье погиб водитель
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