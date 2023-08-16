Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области

Помимо этого, накануне в ДТП пострадали ещё трое пешеходов. В Белгороде на улице Железнякова Opel Omega сбил 37-летнюю женщину. На улице Преображенской 84-летняя пенсионерка попала под колёса Mazda. А на трассе Белгород — М4 «Дон» в Новооскольском горокруге «Лада Гранта» сбила 50-летнюю женщину. Все пешеходы в момент происшествия шли по нерегулируемым переходам.