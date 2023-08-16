Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
15 августа смертельное ДТП произошло на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка в Шебекинском горокруге. Автомобиль Renault Symbol съехал в кювет и врезался в дерево. 29-летняя автомобилистка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Трое её пассажиров — мужчина и женщина 21 года, семилетний ребёнок — пострадали.
В Шебекино в тот же день КамАЗ в составе прицепа сбил 11-летнего мальчика. Он шёл по нерегулируемому переходу.
Ещё один ребёнок пострадал в аварии в Губкине. На нерегулируемом перекрёстке столкнулись «Лада-111830» и Skoda Rapid. Травмы получили 53-летний водитель иномарки и семилетний пассажир отечественного авто.
Помимо этого, накануне в ДТП пострадали ещё трое пешеходов. В Белгороде на улице Железнякова Opel Omega сбил 37-летнюю женщину. На улице Преображенской 84-летняя пенсионерка попала под колёса Mazda. А на трассе Белгород — М4 «Дон» в Новооскольском горокруге «Лада Гранта» сбила 50-летнюю женщину. Все пешеходы в момент происшествия шли по нерегулируемым переходам.