Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Стало известно, что очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ. Попытку пресекли подразделения Минобороны вместе с пограничниками. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — сообщил глава приграничного региона.
Накануне диверсанты тоже пытались проникнуть на территорию Брянской области. Произошло это неподалёку от села Курковичи. Попытку прорыва предотвратили российские военнослужащие и пограничники.
В результате неудавшейся атаки пострадал работник сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения, автомобиль.