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Очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ

Очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ

16 августа 2023, 14:00
Фото: Telegram-канал Александра Богомаза
Диверсанты пытались пересечь границу в Брянской области. Пятерых членов ДРГ ликвидировали, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
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СВО

Стало известно, что очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ. Попытку пресекли подразделения Минобороны вместе с пограничниками. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — сообщил глава приграничного региона.

Накануне диверсанты тоже пытались проникнуть на территорию Брянской области. Произошло это неподалёку от села Курковичи. Попытку прорыва предотвратили российские военнослужащие и пограничники.

В результате неудавшейся атаки пострадал работник сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения, автомобиль.

Фото: Telegram-канал Александра Богомаза
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#Брянская область#Александр Богомаз#СВО#Происшествия#ДРГ#Минобороны#Пограничники#Диверсанты#Наталья Корявых#Спецоперация
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