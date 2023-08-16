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На ЭТП РЭО заключили крупнейшую в истории электроторгов сделку на 10 млн рублей

На ЭТП РЭО заключили крупнейшую в истории электроторгов сделку на 10 млн рублей

16 августа 2023, 14:51
Фото: reo.ru
Сделку на сумму 10 миллионов рублей по продаже металлолома заключили на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, которую запустили при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Это самая крупная сделка в истории электронных торгов.

Как сообщает издание Transsibinfo, в тройку лидеров вошли сделки по купле-продаже цветных металлов, полимеров и макулатуры. Отмечается, что электронная торговая площадка Российского экологического оператора полностью отвечает принципам формирования на территории России экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что крупнейшие сделки по продаже и покупке вторичного сырья среди игроков сферы обращения с отходами были заключены на электронной торговой площадке на общую сумму 16,9 миллиона рублей. Самой крупной стала сделка по продаже металлолома на 10 миллионов рублей — ее заключила компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ» и заняла первое место в топе.

Вторая строчка у Невского экологического оператора со сделками по купле-продаже боя стекла, металлолома, пластика и тетрапака на сумму 5,5 миллиона рублей. Третья — у компании «Инновационные технологии», реализовавшей цветные металлы на сумму 770 тысяч рублей, полимеры — на 382,5 тысячи рублей и макулатуру на 248 тысяч рублей.

Руководитель проекта по электронной торговой площадке Российского экологического оператора Заур Абдурахимов заявил, что внедрение цифрового сервиса в отрасль вывело торговлю вторресурсами на новый уровень. Пользователи сервиса заключают с его помощью сделки на многомиллионные суммы и отмечают востребованность данной площадки. В Российском экологическом операторе продолжат развивать электронную торговую площадку, чтобы она стала еще более эффективной и функциональной.

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