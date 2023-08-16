На ЭТП РЭО заключили крупнейшую в истории электроторгов сделку на 10 млн рублей

Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что крупнейшие сделки по продаже и покупке вторичного сырья среди игроков сферы обращения с отходами были заключены на электронной торговой площадке на общую сумму 16,9 миллиона рублей. Самой крупной стала сделка по продаже металлолома на 10 миллионов рублей — ее заключила компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ» и заняла первое место в топе.