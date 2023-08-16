Курсанты военно-патриотических клубов «Поколение» совершили прыжки с парашютом

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В военно-патриотическое объединение «Поколение» входят 30 клубов из всех муниципалитетов региона. Курсанты уже с 12 лет начинают готовиться к службе в армии. Одна из самых интересных и захватывающих дисциплин — это, конечно, прыжки с парашютом. Приехав в Подмосковье, ребята для начала закрепили теорию. Повторили основы управления парашютом, разобрали особые случаи и приземление. А на тренажере отточили действия в самолете и сам прыжок.
Ещё одна важная составляющая — действия в воздухе. С этим помог стапель для подвесных систем.
«Отработать различные отказы, полный, частичный. Инциденты в воздухе в виде столкновений, схождений, в виде попадания воздушного потока, а также отработать посадку. Всё, что мы делаем на стапелях, то есть тренируемся, также парни должны сделать и в воздухе» — Максим Юдин, инструктор парашютно-десантной подготовки Московского городского аэроклуба ДОСААФ России.
Прыжки по плану должны были пройти на следующий день. Ребята очень переживали, ведь погода казалась не совсем лётной. Однако дождь закончился, ветер стих, да и облака находились на нужной высоте — важно хорошо различать землю. Скорость приземления 5 метров в секунду, плюс парашютная система весит более 10 килограммов, поэтому чтобы избежать травм, курсанты зафиксировали голеностопный сустав эластичными бинтами. Перед погрузкой в самолёт — обязательная проверка давления и осмотр снаряжения.
Если раньше ребята использовали парашют «Юниор», который рассчитан для учебных прыжков, то в этот раз им выдали армейские «Д-6» и «Д-10», последний, кстати, стоит на вооружении армии и выдерживает вес до 160 килограммов.