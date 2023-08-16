Курсанты военно-патриотических клубов «Поколение» совершили прыжки с парашютом

В военно-патриотическое объединение «Поколение» входят 30 клубов из всех муниципалитетов региона. Курсанты уже с 12 лет начинают готовиться к службе в армии. Одна из самых интересных и захватывающих дисциплин — это, конечно, прыжки с парашютом. Приехав в Подмосковье, ребята для начала закрепили теорию. Повторили основы управления парашютом, разобрали особые случаи и приземление. А на тренажере отточили действия в самолете и сам прыжок.